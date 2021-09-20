Курс доллара: нефть обвалила рубль

Российская валюта снизилась в рамках торговой сессии в понедельник.

Доллар открылся утром на отметке 72,79 руб., в то время как евро стартовал с 85,44 руб. К 17:00 мск «американец» подрос, добравшись до отметки 73,38 руб., а евро укрепился возле 85,93 руб. При этом индекс DXY с 92,87 пункта поднялся до 93,24.

«Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль продолжил активно падать вслед за мировыми рынками и дешевеющим «чёрным золото», в результате чего национальная валюта обновила трёхнедельный минимум к доллару», – комментировался ситуацию на рынках Дмитрий Бабин из БКС.

По его словам, в понедельник глобальные площадки продолжили развивать нисходящее движение предыдущей сессии. Мировые цены на нефть также находятся под давлением. Основным негативом выступает риск банкротства крупнейшего девелопера Поднебесной Evergrande, что может вызвать цепную реакцию неплатежей не только на китайском, но и на мировом рынке.

«На этом фоне фондовый индикатор Гонконга Hang Seng упал более чем на 3% из-за распродаж акций застройщиков и страховщиков. Дополнительную неопределенность создают итоги предстоящего в среду заседания Федрезерва. Объявление сроков и скорости сворачивания в США монетарных стимулов способно усилить пессимизм на биржевых площадках, а также вызвать ускорение роста доллара и снижение кура рубля», – предупредил эксперт.

