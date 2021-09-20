Медик перечислил продукты, которые противопоказаны при постковидном синдроме

После перенесенной коронавирусной инфекции из рациона лучше исключить сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, рассказал в беседе с Ura.ru доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Медик пояснил, что для постковидного синдрома характерно повышение воспалительной активности в организме, в этой связи в этот период эффективна противовоспалительная диета.

«Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки», - рассказал Гинзбург.

Врач также советует включать в рацион продукты богатые жирными кислотами, а именно растительные масла и рыбу.

«Увеличиваем продукты, богатые "Омега-3" и жирными кислотами — это жирная морская рыба, льняное и оливковое масло ("Омега-9")», - продолжил медик.

Помимо этого, следует включить в рацион как можно больше овощей, ягод, зелени и в меру сладких фруктов.

«Добавляем больше не слишком сладких фруктов, кисломолочные напитки, без сахара, и сложные углеводы —гречка, овсянка, хлеб с отрубями», — добавил он.

С медицинской точки зрения «постковидный синдром» включает в себя ряд симптомов, которые сохраняются у переболевшего человека еще некоторое время после выздоровления, а именно головные боли, слабость, ослабление памяти и потеря обоняния.