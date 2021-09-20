Минпромторг хочет расширить программу льготного автокредитования

Министерство промышленности и торговли предложило расширить число участников программы льготного автокредитования, сообщает «РИА Новости». «Категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе, также предлагается расширить за счет работников учреждений государственной системы образования», – сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ранее глава Минпромторга заявлял, что учителям могут начать выдавать льготные автокредиты с 2022 года. В программе могут участвовать граждане, покупающие свою первую машину, семьи с детьми, сотрудники государственных клиник, а также автовладельцы, сдающие в трейд-ин машины старше шести лет и находящиеся в собственности больше года.

Речь идет о скидке в десять процентов, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25 процентов при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до полутора миллионов рублей.

Проектом постановления также предлагается включить в программу электромобили российской сборки. «Согласно нашему предложению, скидка на электромобили составит 25 процентов от цены, но не более 625 тысяч рублей. При этом ограничений по стоимости самого электромобиля для участия в программе не будет», — пояснил Мантуров.На программы льготного автокредитования и льготного лизинга в 2022 году планируется выделить около десяти миллиардов рублей, средства распределят в пропорции 50 на 50.