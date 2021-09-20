Мишустин призвал развивать альтернативную энергетику

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать альтернативную энергетику, сообщает «РИА Новости». «Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля. Повышать энергоэффективность. <...> Строить соответствующую инфраструктуру», – сказал Мишустин.

Глава правительства отметил, что мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, «и это уже новая реальность». Он добавил, что министры готовят план адаптации страны к этим изменениям на период до 2030 года. Его планируют разработать и утвердить до 15 декабря. Для этого создадут специальные рабочие группы. «Курировать их будут вице-премьеры, общую координацию будет осуществлять первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов», – сказал премьер.

В свою очередь Белоусов сравнил энергопереход с промышленной революцией. «Это не просто борьба с изменением климата, прежде всего, это организация перехода ведущих экономик мира на новый технологический уклад, основанный на минимизации использования ископаемых источников энергии», – заявил первый вице-премьер. По его словам, через 10-15 лет это приведет к коренным переменам в мировой экономике.

23 августа «Эксперт» сообщал, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, согласно которой к 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс электромобилей и открыть более 9 тыс зарядных станций для них.

Для поддержки производства и стимулирования спроса на электромобили они будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам. Кроме того, производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты. На аналогичную поддержку смогут рассчитывать и производители водородных топливных элементов.

Реализация концепции рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для массового производства электромобилей. По итогам второго (2025–2030 годы) их выпуск должен достичь 10% от общего объёма производства транспортных средств в стране. Всего же, как ожидается, в процессе формирования новой отрасли будет создано не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.