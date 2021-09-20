На выборах в Госдуму подсчитали 90% протоколов

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 90% итоговых протоколов набирает 49,66% голосов избирателей в Госдуму, сообщает информационный центр Центризбиркома.

По предварительным данным, депутаты ЕР получают 112 депутатских мандатов по списку. Также «Единая Россия» лидирует в 195 одномандатных округах, передает ТАСС. Таким образом, единороссы претендуют, по предварительным результатам, на конституционное большинство в нижней палате, для которого требуется более 300 мандатов.

По результатам голосования в Госдуму проходят еще четыре партии, которые преодолели пятипроцентный барьер: КПРФ — 19,56%, ЛДПР — 7,51%, «Справедливая Россия» — 7,38% и «Новые люди» — 5,33%.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 60% протоколов лидировали кандидаты от «Единой России» в 194 одномандатных округах, в 15 округах на первое место вышли представители от КПРФ, выдвиженцы партии «Справедливая Россия — За правду» — в восьми, «Новые люди» — в одном, «Гражданская платформа» — также в одном.

С 17 по 19 сентября в России прошли выборы в Госдуму, которые завершились на всех участках в России накануне в 21:00 по московскому времени. Это первые в истории Российской Федерации парламентские выборы, которые проходили в течение трех дней.