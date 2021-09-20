Наш фондовый рынок не хуже мировых: он тоже падает

Торги на отечественном рынке акций 20 сентября начались с достаточно сильных продаж: в первые же минуты торгов падение основных индексов составило 1,2-1,7%. Причинами падения стали дешевеющая нефть, негативный внешний фон и инициативы Минфина по изъятию сверхдоходов у добывающих компаний, которые, впрочем, «путевку в жизнь» пока не получили.

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Стоит напомнить, что падение цен на рынке акций отмечалось еще в пятницу, 17 сентября. По итогам торгов индекс Мосбиржи опустился на 0,3% и составил 4035,17 пункта, индекс РТС — 1745,04 пункта (-0,6%). Впрочем, за неделю индексы Мосбиржи и РТС все равно выросли на 0,8-1,2%, а снижение было связано, в частности, с внутренними новостями: основное падение демонстрировали бумаги «НОВАТЭКа» и металлургов.

Сказалось на динамике рынка и состоявшееся в минувший четверг на совещании у замминистра финансов Алексея Сазанова обсуждение корректировки формулы НДПИ. Минфин предложил компаниям горнодобывающей отрасли механизм плавающего НДПИ с привязкой к мировым ценам на продукцию в качестве основного варианта дополнительных изъятий в бюджет 2022 года. При этом встреча первого вице-премьера Андрея Белоусова с акционерами и руководителями сектора не привела к выработке окончательного решения.

Тем не менее, основной причиной продаж на рынке в начале недели эксперты называют внешний фон: европейские рынки акций резко снизились на фоне усиления инфляции в зоне евро, а американский рынок акций завершил пятницу в минусе на фоне более слабых, чем ожидалось, данных о потребительском доверии в США.

Фондовые индексы гонконгской и австралийской бирж тоже начали новую неделю в минусе. Фондовые рынки материкового Китая, Японии и Южной Кореи сегодня закрыты. Сырье дешевеет: стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 8:15 мск опустилась на 0,72%, до 74,8 доллара за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь снизилась к этому времени на 0,86%, до 71,35 доллара за баррель.

Рынок готов к снижению

Отечественный рынок в самом деле начинает новую неделю на весьма неблагоприятном внешнем фоне, признает ведущий аналитик управления анализа рынков компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. В Китае растут риски дефолта застройщика China Evergrande. Компания пытается погасить часть своих обязательств объектами недвижимости по сниженным ценам, однако это лишь подтверждает факт падения спроса на жилую недвижимость в КНР. На это, в свою очередь, негативно реагируют промышленные металлы. Как следствие, на торгах в Гонконге и на других рынках распродают акции застройщиков и добывающих компаний.

Аналогичные факторы влияют и на российский рынок, продолжает эксперт. По его словам, предстоящая неделя вряд ли будет спокойной. В среду ФРС США может раскрыть свои планы по началу сокращения покупки облигаций, а также могут быть внесены изменения в прогноз по ставке. На нефтяном рынке постепенно улучшается ситуация с добычей в Мексиканском заливе, наращивая предложение, а риски замедления в КНР ухудшают перспективы дальнейшего восстановления спроса.

Кроме того, российский рынок продолжит отыгрывать последствия инициатив Минфина по изъятию сверх доходов у добывающих компаний. Пока сложно просчитать потери металлургов и других компаний от новых налогов, но это они явное ухудшат дивидендные перспектива всего рынка, уверен Кочетков. А значит, в ближайшее время будут преобладать коррекционные настроения. Если судить по динамике снижения индекса МосБиржи в начале недели, речь уже не идёт о коррекции перекупленности. Похоже, что рынок готов к более сильному снижению, тем более что этому способствует внешний фон, считает эксперт.

Рубль на этом фоне также рискует пойти вниз, хотя от чрезмерного ослабления его защищает высокая ставка ЦБ РФ и перспективы её дальнейшего повышения. В среду выйдут очередные данные по недельной инфляции в сентябре, и если рост цен ускорится, то ЦБ РФ уже на ближайшем заседании вновь повысит ключевую ставку, полагает Кочетков.

Внешний фон российскому рынку не помощник

Как отмечает, в свою очередь, эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн, прошлая пятница, 17 сентября, на которую выпала квартальная экспирация фьючерсов и опционов в США и Европе, оправдала свою дурную репутацию. «Колдовская пятница» не только привела к резкому росту объема торгов (он стал максимальным за последние 30 дней), но и вместе с комбинацией из «ястребиных» ожиданий от заседания ФРС, быстрого замедления китайской экономики, спровоцировали существенное падение американских фондовых индексов S&P 500 -0,91%, Dow Jones — 0,48%, Nasdaq 100 —1,18%.

На этом проблемы прошлой недели закончились, однако предстоящая сулит финансовым рынкам еще больше сложностей, полагает эксперт. Наряду с публикацией важной макроэкономической статистики, в четверг-пятницу (23-24 сентября) в США, еврозоне, Великобритании и Японии выйдут сентябрьские данные по деловой активности (PMI) с высоким риском дальнейшего замедления; также участники торгов с нетерпением будут ждать итогов нескольких десятков заседаний центральных банков.

Естественно, в центре внимания будут находиться два из них, которые пройдут в Банке Англии 21-22 сентября и 22-23 сентября соответственно, говорит Гринштейн. Для Банка Англии главной интригой является реакция членов комитета по денежной-кредитной политике (ДКП) на всплеск инфляции в августе с 2,0% до 3,2% г/г, что более чем в полтора раза превышает мандат английского регулятора. Это значит, что ему пора вслед за ЕЦБ начинать анонсировать нормализацию ДКП — кстати, рынок это уже дисконтирует, закладываясь на то, что Банк Англии повысит ставку в мае 2022 года.

Что касается ФРС, то здесь все гораздо интереснее, констатирует эксперт. Американский регулятор реализует план по сворачиванию своих стимулов. В июне 2021 года на опорном заседании ФРС было анонсировано начало обсуждения сворачивания программы покупок облигаций на 120 млрд долларов в месяц, повышен прогноз по инфляции и пересмотрена траектория повышения учетной ставки. Очевидно, что обсуждение закончено, и теперь нужно объявить о начале реализации этих планов. Консенсус-мнение, существующее на рынке, предполагает, что еще два члена FOMC выскажутся за повышение ставки в 2022 году, что сделает это мнение преобладающим.

Сворачивание программы покупки облигаций ФРС в таком случае должно пойти быстрее чем, ожидают участники торгов — иначе промежуток времени между завершением покупок облигаций и первым повышением учетной ставки будет слишком мал. Этот фактор, уверен Гринштейн, крайне негативен для рисковых активов, поэтому рынок ожидает, что в течение недели давление на фондовые площадки может серьезно усилиться.

Все это практически не оставляет российскому рынку вариантов кроме снижения, причем достаточно серьезного, учитывая его «перегретость», заключает аналитик. Техническая картина предполагает, что индекс РТС после закрепления ниже 1700 пунктов, будет склонен к дальнейшему падению — в рамках этой недели еще на 4,0%, к уровню в 1630 пунктов. Индекс Мосбиржи подтверждает этот сценарий: он уже закрепился ниже психологически важной поддержки 4000 пунктов, что открывает возможность снижения к 3800 пунктам.