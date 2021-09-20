Названо новое неожиданное последствие пандемии коронавируса

Агентство Bloomberg в одном из своих материалов называет новое неожиданное последствие пандемии COVID-19. Речь идёт об остром всемирном кризисе на рынке жилья. По словам автора статьи Алана Кроуфорда, проблемы затронули не только сферы покупки, но также аренду недвижимости.

При этом в самом тексте приводятся слова мэра Берлина Михаэля Мюллера, который отмечает, что сейчас многие вынуждены покинуть своё жильё, так как просто не готовы потянуть его стоимость.

«Это, прежде всего, коснулось такие крупные европейские мегаполисы, как Париж, Рим, Лондон и Берлин», – отметил Мюллер.

Политик убеждён, что сложившаяся ситуация стала результатом сочетания низких процентных ставок, установленных ещё до пандемии, и изменений, произошедших из-за коронавируса.

«Темпы строительства нового жилья упали, семьи стали меньше тратить и перестали выставлять свои дома на продажу», – резюмировал Мюллер.

В свою очередь автор статьи напомнил, что правительствам так и не удалось найти оптимального решения проблемы. Поэтому власти предлагают частные полумеры, чтобы снизить градус напряжённости среди населения.

В частности, в Канаде предложили временно запретить продажу жилья иностранцам, а в КНР активно обсуждается введение ограничений в строительной отрасли, чтобы снизить цены.

«Ситуация на рынке сильно напоминает месяцы, которые предшествовали финансовому кризису 2008-2009 годов. Во многих странах возникла угроза возникновения «пузыря» на рынке недвижимости», – резюмировал Кроуфорд.

