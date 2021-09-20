В Азии растут цены и спрос на российскую нефть

Специалисты прогнозируют хорошие времена для российской нефти в Азии. Росту импорта азиатскими странами нефти из России и росту на нее цен способствуют ожидаемые в скором будущем новые импортные квоты на сырую нефть в Китае и высокие цены на сжиженный газ (LNG) в Японии, требующие его замены более дешевым энергоносителем. Причем, тенденцию роста закупок российской нефти эксперты оценивают как достаточно стойкую, сообщает S&P Global.

Ноябрьские фьючерсы на российскую нефть марок ESPO Blend и Sokol резко выросли на фоне ожиданий восстановления спроса на нефть в Азии до конца года.

Статья по теме: Китай принял историческое решение по нефти

Ожидается, что в конце сентября – начале октября в Китае опубликуют новые квоты на нефть, которые поддержат высокий аппетит к ее покупке в четвертом квартале.

По мнению экспертов, речь идет как минимум о 19,8 млн тоннах нефти. Не менее 18 независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов рассчитывают получить ок. 13,3 млн тонн нефти.

Кроме НПЗ, ожидается, что вторая очередь нефтехтимического комплекса компании Zhejiang Petroleum & Chemical на востоке КНР и крупных нефтехимический комплекс компании Shenghong Petrochemical в Ляньюньгане, провинция Цзянсу, вероятно получат 4,5 млн т и 2 млн т соответственно.

Статья по теме: Поставки российской нефти в США в ближайшие месяцы могут вырасти почти в два раза

На фоне повышения спроса на нефть на севере Азии российская компания «Сургутнефтегаз» продала китайским покупателям нефть марки ESPO Blend на 4 – 4,5 доллара за баррель дороже дубайского бенчмарка. В августе нефть продавалась на 1,7-2 доллара дороже. Более чем двукратный рост наценки озадачил ряд покупателей, которые считают его слишком большим.

Трейдеры считают, что из-за скорого введения квот на нефть в КНР покупатели могут захотеть раньше приобрести нефть с отгрузкой в ноябре.

«Думаю, главной силой, которая толкает наверх премии за нефть ESPO Blend, является спрос в Китае»,- цитирует S&P Global одного из сингапурских трейдеров.

Способствует росту цен на черное золото и ситуация в Японии, где сейчас быстро растут цены на LNG. Рост цен на сжиженный газ может заставить японских трейдеров увеличить закупки нефти к зиме.

Япония может возобновить этой зимой производство энергии, получаемой от сжигания нефти, рассказала на прошлой неделе президент Ассоциации нефтяных компаний Японии Тцутому Сугимори.

Не исключено, что ряду японских и южнокорейских компаний придется заменить LNG нефтью, если цены на газ в ближайшее время не начнут снижаться.

Известно, например, что компания «Газпром нефть» уже продала японским трейдерам нефть марки ESPO Blend с отгрузкой в ноябре с премией ок. 3,6-3,9 долларов за баррель.

Существенное снижение октябрьских цен на ближневосточную нефть вместе с отчислениями Saudi Aramco сделало нефть из Персидского залива дешевле для азиатских покупателей.

Цены на российскую нефть растут, потому что существует мнение, что североазиатские потребители несмотря на наличие большого выбора дешевой нефти обратятся за помощью к российским компаниям. Это объясняется более легким доступом к ней и вполне конкурентоспособными ценами.

Растут премии и на российскую нефть марки Sokol. Так, индийская компания ONGC Videsh Ltd. (OVL) продала через тендер 700 тыс. баррелей с отгрузкой 21-27 сентября с премией 3,5-3,6 доллара за баррель. Еще выше оказалась премия – 3,8 доллара за баррель, проданная компании Mitsui.

«Имеется хотя и не очень большой выбор (нефти),- приводит S&P Global слова одного из трейдеров.- Южнокорейские и японские покупатели не торопятся, но с другой стороны, спрос в Китае выше, чем летом и весной».