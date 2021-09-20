Нефть дешевеет на новостях из Китая и США

Мировые цены на нефть утром 20 сентября показывают отрицательную динамику после постепенного устранения проблем с добычей нефти в Мексиканском заливе после урагана «Ида», свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.09 по московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставками в ноябре подешевела на 0,76%, до $74,77 за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI потеряли в цене 0,88%, до $71,17 за баррель.

По заявлению аналитиков нефть дешевеет в понедельник утром на новостях о постепенном восстановлении добычи сырья в Мексиканском заливе в США после последствий урагана «Ида».

«Добыча снизилась примерно на 850 тысяч баррелей в сутки в течение третьей недели сентября, а затем снизится до 180-200 тысяч баррелей в сутки на четвертой неделе», — рассказал изданию Wall Street Jоurnal аналитик Rystad Energy.

Также перебои с поставкой сырья наблюдаются из-за вспышек коронавируса в Китае и Японии, которые являются крупными странами-импортерами нефти, что само по себе будет препятствовать восстановлению спроса на нефть, добавляют эксперты.

