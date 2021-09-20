Выборы в Госдуму: дай пять!

К полудню 20 сентября в ЦИК было обработано почти 90% бюллетеней на голосовании по выборам в Государственную Думу 17-19 сентября. И теперь уже почти уверенно можно говорить о том, как разрешилась главная интрига этих выборов: «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство, набрав почти 50% по списку — 112 мест, и лидируя в большинстве одномандатных округах — в 195.

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Неизменной остается и основная парламентская тройка. Следом за партией власти, как всегда, идут КПРФ, ЛДПР и усиленная в этом году «Патриотами-За правду» «Справедливая Россия». Хотя последняя, вопреки ожиданиям, существенно сдала позиции, что, некоторые эксперты списывают на весьма эпатажное поведение Захара Прилепина, одного из фронтменов объединенной партии.

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Что касается второй, «почти главной» интриги, то почти разрешилась и она: по данным ЦИК, молодая партия «Новые люди» может занять в Думе пятое место, преодолев пятипроцентный барьер.

Вместе с тем, как считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, пока делать прогнозы о пятипартийной думе всё же рановато. «Экзит-пол “ИНОСМАР” давал “Новым людям” только 4,7%, — комментирует Минченко, — давайте дождемся, когда все бюллетени будут обработаны».

Но вполне уже ясно, что более матерым партиям, таким как «Яблоко», не удалось приблизиться к барьеру и удержать свой электорат. Эта заслуженная российская партия набирает 1% голосов. И без того небольшой электорат «Партии Роста», по-видимому, перетек к более сильным «Новый людям», оставив своей партии 0,45%.

Как отмечал ранее писал «Эксперт», переход к многопартийности - это мировой тренд, где старые «классовые» партии сдают позиции, теряют электорат: он расщепляется на разнородные группы по интересам. Такая тенденция может как способствовать становлению более открытой публичной политики, так и напротив, создавать сложные коллизии и даже провоцировать политический кризис.

В первом случае создается почва для возникновения широкой дискуссии по жизненно важным вопросам. Во втором — почвой для возникновения кризиса оказывается то, что одна сторона может упорно блокировать принятие объективно назревших политических решений.

«Россия — потенциально, конечно, — предпринимательская страна. “Сварить суп из топора” — что это, если не выражение предпринимательского кода?», — сказал в августе в интервью журналу «Эксперт» Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди». — «Я стал ощущать, что весь этот белоусовский дискурс — дескать, “вы [бизнес] тут нахлобучиваете государство” — и построение госплана, с мягким вариантом сталинских наркоматов, в конце концов восторжествует, и нам, предпринимателям, в России просто нечего будет делать», — пояснил он свой мотив принять активное участие в политике.

Но, заявляя о свой партии, как о представляющей интересы предпринимателей, он тоже не поддерживает деление на «левых» и «правых». Впрочем, его классификация — «богатство/бедность» в принципе соответствует тому, как проходили в европейской политике межпартийные водоразделы предыдущие полтора века.

Результирующую своих устремлений в партии видят в «гуманизме 3.0», трактуемом как «мир творцов». По поводу такого значимого вопроса, как место России в мире, глава «Новых людей» в интервью заметил, что геополитическим амбициям страны «не хватает еще двух контуров — экономического и идеологического».

Пики коммунизма

Помимо обозначенных двух интриг, многих волновал вопрос: удастся ли улучшить свои позиции в Думе КПРФ, или на ее результате на выборах скажется тенденция партии к понижению рейтинга? Перед выборами коммунисты предпринимали почти отчаянные шаги для его повышения, как например законопроект о полной отмене пенсионной реформы. О ее пересмотре говорят во всех партиях, кроме ЕР, но такой законопроект созрел только у КПРФ.

Согласно предвыборному прогнозу ВЦИОМ, результаты коммунистов на этих выборах должны были колебаться между 18 и 22 %. Примерно это мы и наблюдаем сейчас. Однако не все результаты компартии оказались столь предсказуемыми.

Так, в некоторых регионах КПРФ удалось не только набрать голосов больше прогнозируемого, но даже обойти партию власти. Наиболее громкой победа коммунистов оказалась в Якутии. Там они получили 35% голосов и выиграли у «Единой России», обогнав её на 2 процентных пункта.

Похожая ситуация сложилась и в Ненецком АО, где КПРФ тоже обогнала партию власти на 2 п. п., набрав при этом 31% голосов.

Как и ожидалось, наиболее протестным и, одновременно, сложным регионом для КПРФ стала Москва. Здесь борьба развернулась не столько за партийные списки, сколько за одномандатные округа. Как сообщали в партии еще ночью, большинство одномандатников-коммунистов выигрывало по своим округам, если учитывать только голосование на участках.

Но утром, когда стали поступать первые данные о результатах электронного голосования, ситуация несколько изменилась. Так, кандидат Михаил Лобанов, который ранее сообщал о том, что выигрывает в своем 197-м округе у телеведущего Евгения Попова, кандидата от ЕР, с большим отрывом, неожиданно стал ему проигрывать.

Но, как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, окончательные результаты дистанционного голосования будут объявлены в 14 часов по Москве.

По мнению Евгения Минченко, на фоне прошедших выборов в КПРФ фактически сформировалось две фракции: радикально оппозиционная и умеренно оппозиционная. И, как считает политолог, это может послужить причиной раскола в партии.

«Вчера я был в эфире “Эха Москвы” и передо мной выступал депутат Госдумы Валерий Рашкин, который, как он считает, выиграл выборы по одномандатному округу, — рассказал в беседе с Expert.ru Евгений Минченко. — Он благодарил “Умное голосование” Навального за поддержку. Я думаю, в этот момент Геннадий Андреевич сильно заволновался, потому что он, как раз, пытается сигнализировать Кремлю, что он не идет в лобовое столкновение».

Несмотря на то, что сегодня в КПРФ уже заявили, что будут организовывать в Москве сход несогласных с результатами выборов, эксперт считает, что сейчас партия вряд ли готова пойти на радикальные протестные действия. По мнению Минченко, это реакция кандидатов на предполагаемую коррекцию результатов на избирательных участках.

Напомним, что Государственная Дума РФ оставалась четерехпартийной на протяжении четырех созывов, то есть с 2003 года (IV-VII созывы). Правда, в Думе IV созыва было еще 23 внефракционных депутата (и в уходящей — 2). До этого число представленных в Госдуме доходоло до девяти. В Думе минувшего созыва фракция ЕР была наибольшей за всю историю, имея 343 мандата. В это раз победитель получит, по видимому, до 310 мандатов.