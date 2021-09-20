Пермский расстрел: хроника трагедии

9:49. На странице ВУЗа в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, обращённое к учащимся: «Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!»

9:57. Lenta.ru сообщает, что в здании ВУЗа слышна стрельба, «Интерфакс, со ссылкой на сотрудников «Скорой помощи», сообщает о нескольких пострадавших. Сообщается, что на территорию ПГНИУ проник неизвестный, ведущий огонь из травматического оружия. Информацию о нападении на учебное заведение подтверждают в краевом МВД.

10:16. Телеграмм-канал РБК сообщает, что стрелок обезврежен сотрудниками правоохранительных органов.

10:23. По сообщению ряда СМИ, личность стрелка установлена. Сообщается, что это 18-летний Тимур Б. Также появляется информация о том, что за несколько часов до нападения подозреваемый опубликовал на своей странице «ВКонтакте» некий манифест, в котором сообщал о намерении напасть на ВУЗ, и о подготовке к этому. В опубликованном тексте подозреваемый призывает не считать его поступок терактом, а его самого — экстремистом.

10:32. «Интерфакс» сообщает о четырёх пострадавших в результате произошедшего. Эту информацию дублирует и сайт ВУЗа. В то же время краевой Минздрав сообщает о десяти пострадавших, имеющих не только огнестрельные ранения, но и переломы и иные травмы, полученные вследствие падения из окон.

10:37. Следственный Комитет России заявляет о возбуждении уголовного дела по факту нападения на ВУЗ в Перми. «Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")», — сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Также сообщается, что на место трагедии выехали представители Главного управления криминалистики СК. Попутно СК подтверждает информацию о десяти раненых в результате случившегося.

10:45. Телеграмм-канал «112» сообщает о том, что нападавший был ранен, и по дороге в больницу скончался. СКР РФ подтверждает эту информацию. Телеграмм-канал Mash дублирует эти сведения, попутно сообщая о пяти погибших в результате нападения.

11:00. Прибывший на место происшествия губернатор края Дмитрий Махонин говорит о том, что у нападавшего могли быть сообщники. Позже эта информация не подтверждается.

11:15. ТАСС сообщает о блокировке страниц «пермского стрелка» в социальных сетях.

11:27. Минздрав Пермского края сообщает о восьми погибших в результате теракта. Озвучивается и число раненых — 24 человека.

11:29. ТАСС, со ссылкой на источники в ПГНИУ, сообщает: нападавший - студент первого курса юридического факультета ВУЗа Тимур Бекмансуров, ранее учащийся пермской школы N 60. По словам источника информагенства, злоумышленник не скрывал, что у него есть оружие, а также сообщил коллегам по учёбе, что пропустит занятия 20 сентября. Также говорится, что ранее целью нападавшего была его прежняя школа, но впоследствии им было принято решение напасть на ВУЗ.

11:50. ТАСС сообщает, что отменены занятия в школах, колледжах и техникумах региона.

12:00. Пресс-служба Кремля сообщает о том, что президент Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в пермской трагедии, и дал поручение прибыть на место событий ряду членов правительства.

12:10. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что оружием нападавшего было охотничье ружьё, которым он владел на законных основаниях.

12:20. «Коммерсант» сообщил о поручении премьера Михаила Мишустина вылететь на место произошедшего министру здравоохранения Мурашко и министру науки Фалькову. Сообщается, что туда же прибыли прокурор Пермского края Павел Бухтояров и заместитель Генпрокурора России Николай Шишкин.

12:20. На странице ПГНИУ в сети «ВКонтакте» появляется информация об оказании психолого-педагогической помощи очевидцам событий, совместно с психологической службой МЧС. «На территорию университета доступ закрыт», — говорится в том же сообщении.

13:00. СКР сообщает, что «пермский стрелок» выжил, и находится в больнице в тяжёлом состоянии. Уточняется и информация о пострадавших: по данным на это время: их 28 человек.

По сведениям, полученным Expert.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края, ведомство подтверждает информацию о шести погибших и 28 пострадавших в результате нападения на ВУЗ.

«Состояние поступивших в стационары разное - от удовлетворительного до тяжёлого», — сообщили в ведомстве. На вопрос о местонахождении стрелка, которому оказывают медицинскую помощь, представители ведомства ответить затруднились, косвенно лишь подтвердив, что нападавший жив.

Официальная информация о случившемся размещена на сайте МВД. Согдасно этому согласно этому сообщению, утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе на территории Пермского государственного университета и о наличии погибших и раненых. Сообщается, что первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС ГИБДД УМВД по г.Пермь.

«Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошёл в главный корпус, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан. В помещении Калинин увидел вооружённого мужчину, который заметив полицейского открыл по нему огонь. Ответным выстрелом госавтоинспектор ранил злоумышленникам подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать ему первую помощь», — говорится в сообщении МВД.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в настоящее время обстановка на территории ВУЗа контролируется силам правопорядка.