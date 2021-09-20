Путин продлил контрсанкции до конца 2022 года

Президент России Владимир Путин продлил на 2022 год действие российских контрсанкций в отношении поставок продовольственной продукции из стран, которые ввели антироссийские санкции.

Президент подписал указ «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», в котором поручается продлить до 31 декабря 2022 года действие специальных экономических мер, предусмотренных указом от 6 августа 2014 г. N 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Санкции введены в отношении продовольственной продукции из США, ЕС, Великобритани, Австралии, Норвегии, Канады, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украина.