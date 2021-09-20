Работа с инвесторами – слабое звено в России, - заявила Талия Минуллина на Столыпин-форуме

В мире одним из наиболее доходных и инновационных секторов современной экономики является сектор экономики простых вещей. Сегодня, как никогда, важно уделить особое внимание данному направлению. Так, согласно экспертным оценкам, экономика "простых вещей" РФ, включающая выпуск продукции легкой промышленности, мебели и других товаров народного потребления,

к 2024 году может увеличиться до 2,5 трлн рублей и для успешного развития аналогичных предприятий в России есть все необходимые ресурсы.

Наиболее важное условие для создания и развития «простых» вещей – привлечение инвесторов. Однако по мнению Талии Минуллиной, работа с инвесторами – слабое звено в России. «Для улучшения этого вопроса необходимо урегулировать кадровый вопрос», - отметила Талия Минуллина на сессии «Экономика «простых вещей». Можем ли мы производить?».

Говоря о вопросах содействия МСП, Андрей Павлов, основатель и президент Zenden Group заявил, что для улучшения работы малого и среднего бизнеса необходимо убрать избыточную конкуренцию. Тогда на фоне значительного спроса на внутреннем рынке создание малых несырьевых производств в России может представлять потенциальную возможность для притока инвестиций, роста ВВП, увеличения занятости.

Алла Котюга, генеральный директор ООО «Закупочные услуги ИКЕА Рус»

Алла Котюга, генеральный директор ООО «Закупочные услуги ИКЕА Рус, отметила, что даже в области «простых» вещей важно не забывать об экологии и переработке. Она обратила внимание на необходимость переработки ПЭТ-бутылок, в результате чего получается полиэстерные волокна. В РФ перерабатывается всего 20%.

В IV Столыпин-форуме приняли участие 2000 человек, выступило более 200 российских и зарубежных спикеров, состоялось 22 деловых формата общения и 60 000 зрителей присоединились к онлайн-трансляции.

Мероприятие прошло при поддержке Госкорпорации Ростех, Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы, Банка ВТБ, Пикалевской Соды, ФК Гранд Капитал и ИКЕА. Возрастная категория мероприятия 18+.