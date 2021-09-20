Рассчитывать ОСАГО будут по-новому

С 20 сентября вступил в силу новый порядок расчета выплат по ОСАГО, утвержденный регулятором. У каждого региона теперь будут свои реестры стоимости запчастей, вместо единого на всю страну, и они будут чаще обновляться. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ЦБ.

«Еще одно нововведение — предусматривается общественное обсуждение ценовых справочников на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Высказывать замечания и предложения по предлагаемой средней стоимости запчастей, материалов и работ сможет неограниченный круг лиц», — отметили в ЦБ.

Средние значения стоимости запчастей и нормочаса ремонтных работ будут формироваться самостоятельно в каждом субъекте РФ. При определении цен будет учитываться стоимость деталей в интернет-магазинах.

Как рассказал изданию директор маркетингового агентства ROIF Expert Роман Батухтин, в июне стоимость автомобильных запчастей выросла в среднем на 7-17% по сравнению с прошлым годом, а импортные запчасти подорожали на 27%.

Как писал Expert.ru, с 22 августа автовладельцы России могут оформить полис ОСАГО без предоставления диагностической карты, которая выдается по итогам технического осмотра (ТО) машины. Поводом для внесения изменений в закон стало сокращение станций техосмотра за год с 5000 до 2000, что могло бы повлечь увеличение количества автолюбителей без ОСАГО. Кроме того, подобная ситуация способна была бы спровоцировать рост тарифов на «автогражданку».

