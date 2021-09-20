Регулятор предсказал банкам рекордную прибыль в 2,5 трлн рублей

За восемь месяцев российские банки получили 1,7 трлн рублей чистой прибыли, а по итогам года этот показатель может достигнуть 2,5 трлн рублей. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в августе 2021 года».

«Чистая прибыль банковского сектора в августе увеличилась до 244 млрд рублей — с 229 млрд рублей в июле. По итогам восьми месяцев прибыль составила 1,7 трлн руб., при сохранении текущих темпов роста годовая прибыль может достигнуть рекордных 2,5 трлн рублей», — говорится в докладе.

Регулятор отметил увеличение потребительского кредитования в России — в августе оно ускорилось на 0,5%, до 2,2% с 1,7% в июле. Рост ипотеки составил 1,8%.

Впервые с начала 2020 года в августе был зафиксирован приток средств населения на срочные вклады (+0,5%, 103 млрд рублей), при этом вложения на текущие счета сократились (-0,5%, -58 млрд рублей). Общий объем средств россиян на банковских счетах в августе увеличился на 45 млрд рублей.

По данным ЦБ, заметно пополнились счета юрлиц — на 818 млрд рублей, или на 2,4%. Рост в этом сегменте произошел в основном за счет компаний нефтегазовой и металлургической отраслей.

Как писал Expert.ru, ранее гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов спрогнозировал прибыль российских банков по итогам 2021 года в 1,7-2 трлн рублей. Он считает, что высокий темп роста этого сектора не приведет к жестким сдерживающим мерам Центробанка, так как текущий уровень капитализации и среднее значение достаточности капитала банков находятся на хорошем уровне. Запас капитала над минимальными требованиями, по его данным, сейчас составляет 5,9 трлн рублей.

По данным ЦБ, рекордный уровень чистой прибыли банковский сектор РФ продемонстрировал в 2019 году — 1,7 трлн рублей. Однако почти четверть этой суммы была «бумажной», так как она сформировалась за счет перехода банков на новый стандарт отчетности.

