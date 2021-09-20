Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов

В рамках процедуры внесудебного банкротства россиянам спишут долги на общую сумму более чем 1,6 миллиарда рублей, сообщают «Известия», ссылаясь на комментарий замглавы Минэкономразвития (МЭР) Ильи Торосова.

Чиновник уточнил, что только в ходе первого года реализации упрощенной процедуры было получено 12 тысяч обращений от граждан, по 5 тысячам была инициирована процедура внесудебного банкротства. Полностью процедура завершена в отношении 2,5 тысячи россиян, которые одними из первых подали заявление на банкротство. По остальным запросам уже истек полугодовой срок, после которого с заявителя спишут долги.

В настоящее время работы над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства продолжаются и в скором времени россияне смогут подать соответствующее заявление онлайн через портал «Госуслуги».

Институт банкротства заработал в России с 1 июля 2015 года. Каждый гражданин РФ может обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом в случае своей неплатежеспособности. 1 сентября прошлого года в силу вступил закон, который устанавливает порядок внесудебного банкротства. Согласно документу банкротом может быть признан гражданин, чей долг составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или судебные приставы ранее не нашли имущество должника и в этой связи вернули исполнительный лист взыскателю.

