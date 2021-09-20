Российский спецназ вооружат новым пистолетом-пулеметом

Российский спецназ в ближайшем будущем получит на вооружение пистолет-пулемет «КЕДР-PARA» (ПП), который сочетает возможности скрытого ношения и высокую огневую мощь, сообщает «РГ. Российское оружие», ссылаясь на сайт Минобороны РФ. Оружие разрабатывалось инженерами-оружейники из Златоуста под патрон калибра 9х19 миллиметров, ПП подходит и для сотрудников правоохранительных органов, сообщает СМИ.

Представитель завода Вадим Асташин уточнил, что новый пистолет-пулемет сменит ПП «КЕДР», который был создан в 1991 году. От предшественника «КЕДР-PARA» унаследовал компактность, небольшой вес и продуманную эргономику. Новый пистолет-пулемет хорошо сбалансирован, а также оснащен откидным плечевым упором, что позволяет вести прицельный огонь из оружия одиночными выстрелами на дистанции до 200 метров. Также его можно использовать в качестве малогабаритного оружия для ведения боя на дистанции до 150 метров одиночными выстрелами и короткими очередями. Начальная скорость полета пули составляет 430 метров в секунду, - для сравнения у пистолета Макарова этот показатель равен 315 метров в секунду. Темп стрельбы от 800 до 1000 выстрелов в минуту, что может привести к быстрому расходу магазина, который рассчитан на 30 патронов.

Государственные испытания нового пистолета-пулемета начнутся уже в начале 2022 года.