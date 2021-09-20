Саакашвили увидел в «Северном потоке – 2» пользу для Украины

Газопровод «Северный поток – 2» может быть полезен Украине, поскольку заставит украинцев добывать собственный газ и учиться экономить его, заявил руководитель исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили польскому порталу Energetyka24.

«У Украины достаточно собственного газа… Это хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить», — цитирует ТАСС Саакашвили.

Он заверил, что Киев в состоянии не только добиться независимости в газовом вопросе, но и начать экспортировать топливо. Саакашвили считает, что Украина сможет извлечь выгоду из этой «краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы», однако в краткосрочной перспективе «Северный поток — 2» — «очень опасная штука» для страны.

Саакашвили, также заявил, что в случае нападения России весной будущего года западные страны не будут гореть желанием поддержать Киев.

Ранее украинские власти сообщили о подготовке юридической позиции для консультаций с США и Германией относительно предоставления Киеву гарантий и компенсаций после запуска газопровода «Северный поток — 2». Президент Украины Владимир Зеленский выступил за скорейшее начало регулярных трехсторонних консультаций по вопросам сохранения транзита российского газа через Украину после запуска газопровода.

Трубопровод «Северный поток — 2» состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, пролегающие из России через Балтийское море до Германии. О завершении строительства 10 сентября заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Все пусконаладочные работы должны быть доделаны в ближайшее время и уже в текущем году в Европу по данному трубопроводу может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа, уточнил руководитель.