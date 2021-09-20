СК России раскрыл личность подозреваемого в стрельбе в Перми

Правоохранителям удалось установить личность студента, который, предположительно, устроил стрельбу в пермском вузе, он задержан, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

«По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим», - рассказала Петренко. В настоящее время уточняются данные о погибших и раненных. Личность самого преступника установлена. Он задержан, ведутся следственные действия и устанавливаются обстоятельства произошедшего, добавила Петренко. Возбуждено дело об убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в пермском вузе погибли пять человек и шесть пострадали.

