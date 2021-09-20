Алексей Миллер о самом крупном в мире контракте на поставку газа

Газовый рынок Китая «каждый год нас просто ошеломляет темпами роста потребления». Именно так заявил Алексей Миллер, выступая перед участниками конференции «Вызовы и возможности энергетических рынков Азии». Глава «Газпрома» считает очень емким, с точки зрения потребления голубого топлива, и рынок Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

В качестве подтверждения своим словам Миллер привел прогноз, согласно которому до 2040 года прирост потребления газа составит в АТР 1,5 трлн кубометров, 60% из которых — импорт.

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Однако Китай впечатляет и на этом фоне, а потому вызывает наибольшие эмоции. Рынок КНР, по словам Миллера, самый быстрорастущий: за первое полугодие нынешнего года объем потребления природного газа в Поднебесной вырос на 15,5%, а объем импорта — на 23,8%.

«Это значит, что прогнозные оценки объема потребления в Китае по итогам 2021 года составят 360 млрд куб. м и объем импорта — 160 млрд куб. м. При этом уже к 2035 году, всего-навсего через 15 лет, прогнозируется объем импорта 300 млрд куб. м газа в год. Это просто ошеломляющая цифра», — подчеркнул глава «Газпрома».

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Алексей Миллер напомнил также, что цены в Европе уже побили все возможные рекорды. Но даже в этой ситуации азиатский рынок для производителей и поставщиков является более привлекательным, поскольку на нем сохраняется «азиатская премия» и объемы поставок азиатским потребителям выше, чем европейским.

Не стоит забывать и еще один немаловажный фактор: рынок АТР опережает другие регионы мира в части таких газовых секторов, как автопарк на газомоторном топливе: 72% всего мирового автопарка на этом топливе —страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Важна и тенденция перевода на сжиженный природный газ бункеровки судов. Именно азиатский регион выступает здесь лидером, отметил глава «Газпрома», в самом начале своего выступления указавший на необходимость для АТР экологичного энергобаланса газа.

Китай: вжжих — и готово

Выступление главы «Газпрома» слушали 17 сентября в Санкт-Петербурге и одновременно по онлайн трансляции в Сингапуре (энергетическая конференция представляет собой часть общего собрания Международного делового конгресса).

Ни для кого, конечно же, не стало секретом, что «Газпром» активно работает на азиатском рынке — поставляет и сжиженный, и трубопроводный газ. Сжиженный — из своего портфеля — в Республику Корея, в Японию, Китай и Индию. Касательно Индии глава «Газпрома» отметил, кстати, что объем российских поставок в эту страну составляет четверть от всего газпромовского портфеля СПГ. Это значительные объемы. Но, конечно же, самые большие перспективы связаны, по мнению Миллера, с дальнейшим наращиванием именно трубопроводных поставок на азиатский рынок. И здесь, уверен Миллер, надо отметить конкурентные преимущества России и «Газпрома» в поставке трубопроводного газа.

Развивая тему восточного партнерства, глава «Газпрома» отметил уникальность контракта компании с Китаем, как с самого крупного в мире на поставку газа: 30 лет по 38 млрд кубометров газа.

«Китай буквально в один миг, подписав этот контракт, встал в ряд наших крупнейших потребителей», — сказал Алексей Миллер.

В качестве базы для поставок газа он назвал месторождения Восточной Сибири — Чаяндинское и Ковыктинское, — чьи суммарные 4-триллионные запасы выработаны лишь на четверть, а также сделал акцент на том, что самые крупные запасы в России сосредоточены в Западной Сибири.

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«Это не только наш традиционный Надым-Пур-Тазовский регион, но это также и новый центр газодобычи — Ямал», — отметил Миллер, назвав этот регион базовым для России и для наших зарубежных потребителей в течение многих десятилетий, и даже в XXII веке. Перспективным восточным маршрутом для экспортных поставок будет служить газопровод «Сила Сибири — 2», подчеркнул глава «Газпрома».

И как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Генеральной администрации по таможне КНР, цена поставок российского газа в Китай в третьем квартале 2021 года выросла до 171 долларов за тысячу кубометров против 147 во втором и 121 долларов в первом квартале.

Китай больше нас даже в том, в чем мы больше Китая

Рост поставок природного газа в Китай в 2021 г. нельзя принимать как значимый показатель успехов «Газпрома» и тем более экстраполировать их на будущее, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Увеличение спроса в последние месяцы сравнивают с январём-августом 2020 года, но в первые месяцы прошлого года был пик пандемии в Поднебесной — с жёсткими локдаунами, закрытием предприятий и коммуникаций. Это было время максимального снижения потребления газа. Нынешнее увеличение его потребления — во многом восстановительный спрос, который следует сравнивать со статистически низкой базой 2020 года. Кроме того, рост потребления газа связан с аномально жарким летом в Китае, что потребовало большей выработки энергии для кондиционирования и повышенных объёмов использования газа.

Все эти факторы — преходящие, уверен аналитик. Вполне вероятно, что уже в 2022 году прирост импорта газа Пекином резко снизится. Но «Газпрому» нужно поддерживать имидж Поднебесной как перспективного рынка. В частности, не только оправдать важность газопровода «Сила Сибири», с декабря 2020 года поставляющего газ в Китай, но и для обоснования необходимости нового (проектируемого) газопровода «Сила Сибири — 2».

И это в то время, когда за первую половину нынешнего года по «Силе Сибири» прошло 4,62 млрд кубометров — при его пропускной способности 38 млрд в год, констатирует Гойхман. Даже имеющиеся мощности крайне избыточны, неокупаемы, говорит эксперт. На длительную же перспективу следует учитывать, что КНР, как и Европа и США, взяла курс на декарбонизацию и постепенный отказ от использования углеводородов. Сегодня в энергобалансе страны доля неископаемого топлива составляет 15%, но к 2060 году она поднимется до 80%. Значит, пик потребления углеводородов придётся на не такой уже далёкий 2030 год, после чего станет резко снижаться. И к 2060 году использование нефти и газа сократится в несколько раз.

И все же, возражает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий, перспективы сотрудничества с Китаем в энергетической сфере выглядят впечатляющее. Общее поступательное движение китайской экономики, экологическая ориентация Поднебесной и перспективы продолжающейся газификации страны — все это, предполагает наращивание внутреннего потребление газа в КНР и создает хорошие экспортные возможности для «Газпрома».

Несмотря на определенные противоречия в развитии, темпы промышленного роста и потребления в Китае обеспечат рынок сбыта для энергоносителей на десятилетия вперед, уверен эксперт. В то же время реализация внутренних инфраструктурных проектов — прежде всего, газификации западных областей, направленных на преодоление контраста между промышленно развитым Востоком и отстающим в экономическом развитии Западом, охватывающим 56% территории и 25% населения — создает дополнительные перспективы для поставок российского «голубого топлива».

Драйвером роста спроса на газ является также «зеленая ориентация» китайского руководства, полагает Гожий. Страна, еще недавно являвшаяся негативным примером влияния на окружающую среду, реализует сегодня одну из самых жестких экологических доктрин в мире. Создавая тем самым благоприятные условия для использования газа в качестве «переходного» вида топлива.

Но выстраивая планы, не следует забывать о проводимой Китаем напористой стратегии экономического вторжения и закрепления своих интересов на территориях, где имеются в наличии крупные месторождения углеводородов.

Китай осуществляет активное проникновение в газодобывающие структуры сопредельных газодобывающих государств. Так, одна из крупнейших ТНК в мире — китайская корпорация «Чайна Нэшнл Петролеум» — успешно поглотив канадскую «ПетроКазахтсан» превратилась в крупнейшего оператора по разведке, работке и добыче газа на правобережье Аму-Дарьи в Туркмении. В целом же, Китай, замкнув на себя практически все возможные региональные газовые потоки, поставляет сегодня (помимо России) «голубое топливо» из Туркмении, Узбекистана и Казахстана.

То есть конкуренция между поставщиками газа на внутренний китайский рынок будет только нарастать, уверен Анатолий Гожий. По его мнению, это является долгосрочным фактором сдерживания цен на поставки российского газа в КНР. А ведь потенциал роста объема продаж «голубого топлива» в Поднебесную огромен и ограничен он только возможностями российской и китайской газотранспортной систем. Причем, перспективы «ценового маневра» со стороны нашего экспортера весьма ограничены.