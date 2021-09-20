Признаков завершения цикла повышения ставки ЦБ пока не видно

Примерно неделю назад Центральный банк России очередной раз повысил ключевую ставку, однако участники рынка пока не видят конца процесса ужесточения политики, да и аналитики готовятся к новым повышениям ставки.

На последнем заседании ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, таким образом, с начала года показатель вырос уже на 2,5 процента.

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Сначала многие эксперты предполагали, что на этом регулятор остановится, к тому же ужесточение политики так и не привело к замедлению инфляции, однако свежие статистические данные, а также заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной заставляют пересмотреть эти оценки.

В своем выступлении на XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век», председатель Банка России прямо сказала, что исключать дальнейшего повышения ставок не стоит. И хотя она комментировала прошедшее решение регулятор, из этих слов можно сделать вывод, что дальнейший рост цен может означать и дальнейший рост ставок.

«Выросшие цены на товары повседневного спроса спровоцировали рост инфляционных ожиданий, да еще и низкие ставки по депозитам и кредитам подталкивали людей больше тратить. Если не реагировать на рост инфляции и инфляционных ожиданий, мы можем получить инфляционную спираль. Поэтому Банк России неделю назад вновь повысил ключевую ставку», — сказала Набиуллина.

Очевидно, что теперь внимание участников рынка и экономистов будет еще сильнее приковано к данных по инфляции, и если цена начнут расти или не покажут признаков замедления, то уже на октябрьском заседании вполне можно ждать очередного повышения ставки.

Долговой рынок, который обычно является довольно точным индикатором будущих решения ЦБ, пока не показывает никаких признаков оптимизма.

Цены на российские облигации продолжают снижаться. Сводный индекс гособлигаций РФ RGBI обновил очередные локальные минимумы и опустился до минимума с середины июля. Напомним, как раз на июльском заседании Банк России повысил ставку на 1%, после чего появилась надежда на завершение цикла ужесточения, и стоимость облигаций какое-то время даже росла, однако вскоре эта надежда разбилась о новые цифры по росту потребительских цен.

В самом последнем своем интервью, в конце прошедшей недели, Эльвира Набиуллина несколько сменила тональность и заговорила о пиковых значениях инфляции и о ее возможном снижении в четвертом квартале.

«По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей. Но прежде всего это связано с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было пусть небольшое, но снижение цен, на 0,1%», — сказала она.

Так или иначе, как уже было отмечено, долговой рынок пока не делает ставку на разворот в денежно-кредитной политике регулятора и даже не видит окончания цикла.



И кстати, стоит особое внимание обратить на ставшие неотъемлемым атрибутом броши главы Центрального банка, может именно в них будет какой-то сигнал. К тому же Эльвира Набиуллина на прошедшей неделе отметила, что не собирается отказываться от них.



«Центральные банкиры, наверное, и так слишком серьезны, все время делают оговорки — "при условии" и так далее. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы быть более понятными, с переменным успехом. Брошки — это тоже коммуникация, просто другой язык», — сказала Набиуллина.

