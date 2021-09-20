Стоимость газа в ЕС выросла на 15%

Стоимость октябрьского фьючерса на газ на бирже ICE Futures достигла 75,3 евро за МВт.ч, или 912 долларов за тысячу кубометров газа, увеличившись на 15% за день.

Рост цен произошел на фоне сообщений о том, что «Газпром» отказался покупать дополнительную транзитную мощность через Украину на октябрь этого года и, забронировал только треть от транзитной мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа» на октябрь.

До начала периода отбора газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень заполнения подземных газовых хранилищ составил 70,75%, что на 15,6% ниже среднего уровня за последние пять лет.

Ранее «Эксперт» сообщал, что глава направления сырьевой стратегии международного банка ING Варрен Паттерсон заявил, что цены на «голубое топливо» в Старом Свете будут оставаться на высоком уровне до конца этого года. По его мнению, к их снижению может привести быстрый запуск газопровода «Северный поток – 2».

При этом он подчеркнул, что высокие европейские цены на газ сохранятся до начала 2022 года. Это связано с тем, что запасы в регионе намного ниже среднего, а также с тем, что спрос будет расти по мере того, как страны континента будут вступать в отопительный сезон.

«Я считаю, что зимой цены будут ещё высокими. Существует, однако, несколько факторов, которые могут привести к коррекции цен. В частности, если мы увидим быстрый запуск «Северного потока – 2», это поможет улучшить картину поставок», – считает эксперт.

Кроме того, сейчас уровень газовых цен в Европе выше спотовых цен на СПГ в Азии.

«Когда мы увидим, что большие объёмы «голубого топлива» перенаправляются в страны Европы, это может несколько подавить цены», – отметил Паттерсон.

В этой связи эксперт считает, что от нынешней высокой стоимость газа в плюсе любой его производитель, в том числе из России. Но цены сейчас находятся на очень привлекательном уровне также для экспортёров СПГ из США, несмотря на то, что стоимость газа в тех же Штатах тоже существенно выросла.