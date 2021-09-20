Стоимость газа в ЕС выросла на 15%

20 сентября 2021, 17:10

Цены на природный газ в ЕС вновь начали стремительно расти

из открытых источников

Стоимость октябрьского фьючерса на газ на бирже ICE Futures достигла 75,3 евро за МВт.ч, или 912 долларов за тысячу кубометров газа, увеличившись на 15% за день.

Рост цен произошел на фоне сообщений о том, что «Газпром» отказался покупать дополнительную транзитную мощность через Украину на октябрь этого года и, забронировал только треть от транзитной мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа» на октябрь.

До начала периода отбора газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень заполнения подземных газовых хранилищ составил 70,75%, что на 15,6% ниже среднего уровня за последние пять лет.

Ранее «Эксперт» сообщал, что глава направления сырьевой стратегии международного банка ING Варрен Паттерсон заявил, что цены на «голубое топливо» в Старом Свете будут оставаться на высоком уровне до конца этого года. По его мнению, к их снижению может привести быстрый запуск газопровода «Северный поток – 2».

При этом он подчеркнул, что высокие европейские цены на газ сохранятся до начала 2022 года. Это связано с тем, что запасы в регионе намного ниже среднего, а также с тем, что спрос будет расти по мере того, как страны континента будут вступать в отопительный сезон.

«Я считаю, что зимой цены будут ещё высокими. Существует, однако, несколько факторов, которые могут привести к коррекции цен. В частности, если мы увидим быстрый запуск «Северного потока – 2», это поможет улучшить картину поставок», – считает эксперт. 
Кроме того, сейчас уровень газовых цен в Европе выше спотовых цен на СПГ в Азии.

«Когда мы увидим, что большие объёмы «голубого топлива» перенаправляются в страны Европы, это может несколько подавить цены», – отметил Паттерсон.

В этой связи эксперт считает, что от нынешней высокой стоимость газа в плюсе любой его производитель, в том числе из России. Но цены сейчас находятся на очень привлекательном уровне также для экспортёров СПГ из США, несмотря на то, что стоимость газа в тех же Штатах тоже существенно выросла.