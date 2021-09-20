Сюжет дня: трейдеры ушли в защитные активы

Акции сразу нескольких золотодобывающих компаний вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 20 сентября. За день подорожали акции «Полюса» на +1,56% до 12 741 рублей за штуку, «Полиметалла» на +1,43% до 1 350,2 рублей за акцию и компании Petropavlovsk на +3,57% до 21,75 рублей за штуку.

Трейдеры скупали акции золотодобытчиков на фоне падения индексов на рынках Европы и Азии, отметили эксперты. На Гонконгской фондовой бирже рухнули до 11-летнего минимума акции крупнейшего застройщика Китая компании Evergrande. Бумаги подешевели из-за опасений по поводу дефолта по долгу на сумму 300 млрд долларов. Компания не раз заявляла о риске невыполнения обязательств. Аналитики ожидают, что в случае невыплаты средств, может возникнуть эффект домино, который повлияет на всю мировую экономику. На этом фоне трейдеры ушли в защитные активы, которым традиционно выступает золото. При этом стоимость самого золота выросла незначительно на +0,54% до 1760,8 долларов за унцию.

Индекс Мосбиржи упал на -1,63% до 3969,61 пунктов. Индекс РТС снизился на -2,54% до 1700,66 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:35 мск стоила 74,17 доллара за баррель (-1,55%). Российская валюта слабела – 73,56 рублей за доллар.