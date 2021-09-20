Цены на гречку побили десятилетний рекорд

В августе 2021 года 1 кг гречки стоил в магазинах в среднем 102,5 рублей. Последний раз стоимость этой крупы превышала отметку в 100 рублей за килограмм лишь в мае 2011 года (112 рублей). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. При этом в Минсельхозе заверили, что в России «возможность дефицита гречки исключена».

Ажиотажный спрос на гречку в самом начале пандемии в прошлом году привел к тому, что крупа стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов. В июле 2020 года ее цена увеличилась в 1,8 раза по сравнению с 2019-ым и дошла до 87 рублей за 1 кг. Но показатели июля—августа прошлого года все равно были на 17% ниже, чем в эти же месяцы 2021-го. Только в начале сентября текущего года рост цен, по данным Росстата, приостановился: в первую неделю гречка немного подешевела, но 7–13 сентября вновь подорожала — на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей.

Как пояснили агентству в Минсельхозе, в этом году посевные площади под эту культуру увеличились на 12%, по состоянию на 16 сентября убрана почти треть всего урожая. В ведомстве не стали прогнозировать объем производства гречихи, подчеркнув, что ее хватит, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка.

По мнению директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, урожай 2021 года может быть близок к уровню 2020-го — около 900 тыс. тонн. Однако урожайность может быть гораздо ниже прошлогодней (9,6 ц с 1 га против 11,2 ц с 1 га) из-за засухи в Центральной России и Поволжье, сообщил он РБК.

Как писал Expert.ru, весной этого года ряд представителей торговых сетей и поставщиков предупредили о подорожании круп, в том числе, гречки. Уведомления о грядущем подорожании начали поступать со стороны производителей еще в феврале. В частности поставщики предупреждали, что цены могут вырасти на 7,5–15% на гречку и на 3–5% — на овсяные хлопья. По словам экспертов угрозу подорожания вызывают неурожай, нехватка гречки на заводах, повышение стоимости упаковки и увеличивающиеся поставки за границу.

