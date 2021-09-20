ЦИК подсчитал 60% протоколов на выборах в Госдуму

По итогам обработки 60 % протоколов партия «Единая Россия» набирает более 47,16% голосов, передает ЦИК предварительные результаты выборов в Госдуму.

Пятипроцентный барьер преодолевают еще четыре партии: КПРФ (19,61%), ЛДПР (7,53%), «Справедливая Россия - За правду» (7,34%) и «Новые люди» (5,31%).

Партия пенсионеров набирает 2,67%, «Коммунисты России» - 1,36%, «Яблоко» - 1,07%, «Зеленые»- 0,87%, «Родина» - 0,73%, РПСС - 0,71%, «Зеленая альтернатива» - 0,56%, Партия Роста - 0,37%, Гражданская платформа - 0,14%.

Кандидаты от «Единой России» лидируют в 194 одномандатных округах, в 15 округах на первое место выходят представители от КПРФ, выдвиженцы партии «Справедливая Россия - За правду» - в восьми, «Новые люди» - в одном, «Гражданская платформа» - также в одном.

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы в Госдуму, которые завершились на всех участках в России накануне в 21:00 по московскому времени.