Ученые рассказали, как получить «сверхчеловеческий» иммунитет от коронавируса

Стойкий иммунитет к COVID дают в совокупности перенесенное заболевание и вакцинация препаратами Pfizer или Moderna, пишет The Telegraph, ссылаясь на данные группы британских исследователей. В результате, организм получает «гибкие» антитела, которые способны «отразить атаку» мутировавших штаммов коронавируса, сообщает издание.

Ученые утверждают, что такие иммунные клетки в состоянии противостоять даже потенциальным штаммам коронавируса, которые могут появиться в будущем. Подобный иммунитет, исследователи называют «сверхчеловеческим» или «гибридным», говорится в материале СМИ.

Ранее британские ученые заявили, что со временем иммунитет, приобретенный в результате вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech, снижается и человеку может потребоваться бустерная прививка.

Первая в мире вакцина от COVID была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года, препарат разработан НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в стране были созданы еще две вакцины для профилактики коронавирусной инфекции – «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт».

