Украине предрекли новый переворот

Руслан Бортник – директор Украинского института анализа и менеджмента политики – предрёк «незалежной» рост антиправительственных настроений на фоне низкого рейтинга Владимира Зеленского.

По мнению политолога, это в дальнейшем может привести к новому перевороту в стране. Как подчеркнул Бортник, если на протесты соберется как минимум 50 тыс. человек, то оборонять офис украинского президента будет некому из-за низкого уровня лояльности населения, передаёт РИА Новости.

При этом он отметил, что нынешние сторонники политики Зеленского, а их не более 30%, просто не смогут защитить своего лидера, поэтому ему вряд стоит надеяться на «зелёный антимайдан».

«У Зеленского отсутствует идеологический электорат, который может выйти и защищать его, сталкиваясь с праворадикальными группами», – убеждён он.

Политолог считает, что в ближайшее время волнений на Украине всё-таки ждать не стоит, но любая ошибка властей может послужить пусковым механизмом для их взрывоопасного развития.

«Распространение протестов вероятнее всего может произойти в феврале-марте 2022 года, когда украинцы столкнутся с увеличением платежей за ЖКУ, в стране опустеют газохранилища, а в Донбассе начнется новый виток кризиса», – резюмировал директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

