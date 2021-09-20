В Кремле оценили итоги выборов в Госдуму

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал предварительные итоги выборов в нижнюю палату российского парламента.

По словам представителя Кремля, глава государства Владимир Путин положительно оценивает, как сами выборы, так и результат партии «Единая Россия». Как отметил при этом Песков, президент считает, что эта партия выполнила задачу подтвердить своё лидерство, передаёт РИА Новости.

«У партии была задача подтвердить своё лидерство. Эта задача, безусловно, выполнена», – резюмировал пресс-секретарь мнение Владимира Путина.

«Для президента, безусловно, главным было и остается конкурентность, открытость и честность состоявшихся выборов. В этом плане, конечно, мы оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс», – цитирует Дмитрия Пескова агентство ТАСС. В качестве примера этого он привел как результат на выборах коммунистов, так и то, что есть новые партии, которые «выступили весьма и весьма позитивно».

Ранее «Эксперт» сообщал, что партия «Единая Россия» по результатам обработки 90% итоговых протоколов набирает 49,66% голосов избирателей в Госдуму, сообщает информационный центр Центризбиркома.

Согласно предварительным данным, депутаты ЕР получают 112 депутатских мандатов по списку. Также «Единая Россия» лидирует в 195 одномандатных округах. Таким образом, единороссы претендуют, по предварительным результатам, на конституционное большинство в нижней палате, для которого требуется более 300 мандатов.

По результатам голосования в нижнюю палату парламента также проходят ещё четыре партии, которые преодолели пятипроцентный барьер. Это КПРФ — 19,56%, ЛДПР – 7,51%, «Справедливая Россия» – 7,38% и «Новые люди» — 5,33%.

