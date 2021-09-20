В Евросоюзе оценили российские выборы

В Европейском союзе критически оценили прошедшие в России выборы, отметив, что они якобы прошли «в атмосфере запугивания независимых критиков власти», а также при отсутствии полноценного международного наблюдения. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, передаёт РИА Новости. По словам дипломата, в ЕС «сожалеют о решении России серьезно ограничить возможности наблюдения ОБСЕ».

«Мы приняли к сведению сообщения от серьезных источников относительно нарушений, которые имели место в ходе выборов», – сказал Стано, указав при этом на меры, якобы принятые российскими властями против активистов, независимых СМИ и оппозиционеров.

Также он заявил, что «Россия должна соблюдать обязательства в сфере соблюдения прав человека, проведение свободных и честных выборов в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы».

Отвечая на вопрос про признание итогов выборов в России, Стано подчеркнул, что ЕС не принимает таких решений, так как данный вопрос в целом является национальной компетенцией.

«Государства-члены союза сами будут решать, признавать ли итоги выборов и при каких обстоятельствах. Но могу сказать, что Европейский союз никогда не признает итоги российских парламентских и региональных выборов, организованных в Крыму», – резюмировал он. Еврочиновник также выразил свою обеспокоенность тем, что жители неподконтрольных Киеву территорий Востока Украины «получали российские паспорта, чтобы принять участие в голосовании».

Ранее руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал предварительные итоги выборов в нижнюю палату российского парламента. По словам представителя Кремля, Кремль положительно оценивает прошедшие выборы.

«Для президента, безусловно, главным было и остается конкурентность, открытость и честность состоявшихся выборов. В этом плане, конечно, мы оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс», — цитирует его ТАСС.

При этом отметил Песков, Владимир Путин считает, что партия «Единая Россия» выполнила задачу подтвердить свое лидерство. Также, по словам прессе-секретаря президента, «компартия улучшила свои результаты. Есть новые партии, которые также выступили весьма и весьма позитивно», — что только подчеркивает конкурентность выборов.