Врач-дерматолог рассказала, как осенью уберечь свою кожу

Врач-дерматолог Инна Петросова рассказала, как осенью уберечь свою кожу о негативного влияния погоды.

Как напомнила специалист, в это время года пронизывающий ветер на улице, и сухость от отопления в помещении не лучшим образом сказываются на состоянии не только кожи, но и волос. Именно поэтому так важно уделить внимание их состоянию.

В этой связи она напоминает, что увлажнение стоит на первом месте в уходе. Для этого Петросова рекомендует использовать увлажняющие гели, кремы, маски для волос.

«А вот применение солнцезащитных средств не имеет такой актуальности, как летом. В макияже же стоит сделать упор на тип кожи: каждый требует своих средств», – цитирует врач-дерматолога NEWS.ru.

Ранее «Эксперт» сообщал, как выбрать косметику по уходу за кожей лица. В первую очередь, нужно знать свой тип кожи: суховатая, нормальная, комбинированная.

Чтобы подобрать для себя крем или сыворотку, нужно внимательно изучить их состав. Ведь даже у средства с одним и тем же названием состав отличается. Например, крем с гиалуроновой кислотой и гиалуроновой солью будет иметь абсолютно разный состав ингредиентов.

