ЕС будет штрафовать Польшу на 500 тыс евро в день

Суд Европейского союза в Люксембурге приговорил Польшу к выплате 500 тысяч евро ежедневно, пока Варшава не прекратит добычу угля на шахте «Туров», сообщает «РИА Новости».

Чехия требовала в суде наказать Польшу штрафом в пять миллионов евро в день. В Центре информации правительства Польши сообщили, что не собираются закрывать шахту, так как это поставит под угрозу стабильность польской энергосистемы, что, по их мнению, может сказаться на всем Евросоюзе. Власти подчеркнули, что хотят решить спор с Чехией мирно, а постановление этому противоречит.

«Никакие решения суда ЕС не могут вторгаться в вопросы, связанные с основами безопасности стран-членов. Энергетическая безопасность принадлежит именно этой области», – говорится в заявлении. В нем отмечается, что на электростанцию «Туров» приходится до семи процентов польского производства энергии, которую поставляют в больницы, школы, домохозяйства и предприятия. Кроме того, она обеспечивает теплом город и муниципалитет Богатыня, где нет альтернативных источников отопления.

Ранее суд ЕС по просьбе Чехии обязал польскую сторону немедленно прекратить все работы на шахте, пока дело рассматривается по существу. Прага протестует против расширения добычи, поскольку это может создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий, а также нанести урон окружающей среде. В ответ польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не будет выполнять это решение, потому что оно имеет для республики весьма негативные последствия.

7 сентября «Эксперт» сообщал, что Европейская комиссия (высший исполнительный орган ЕС) подала иск против Польши в Европейский суд юстиции с требованием уплаты Варшавой ежедневных штрафов до тех пор, пока в этой стране не будут устранены нормы закона, нарушающие независимость судебной системы.

«Еврокомиссия приняла решение обратиться в Европейский суд юстиции с требованием наложить финансовые штрафы на Польшу, чтобы добиться выполнения [Варшавой] решения [Европейского] суда [юстиции], касающегося работы дисциплинарной палаты польского Верховного суда, и приостановки действия польских законов, влияющих на независимость судебной системы. Еврокомиссия просит суд наложить ежедневные штрафы на Польшу до тех пор, пока все эти решения суда не будут выполнены в полном объеме», – говорится в опубликованном во вторник заявлении Еврокомиссии.

Европейский суд в 2020 году обязал Польшу приостановить применение положений о Дисциплинарной палате Верховного суда, назначенной для проведения разбирательств, касающихся дисциплинарных взысканий в отношении судей, прокуроров и представителей других юридических профессий. Брюссель считает, что действия польских властей создают условия для политического давления на судебную систему.