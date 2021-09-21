Акции дня: трейдеры скупали акции ММК перед закрытием реестра

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 21 сентября вышли акции ММК. За день бумаги подорожали на +3,53% до 74,82 рублей за акцию.

Трейдеры проявили интерес к бумагам из-за желания получить дивиденды за первое полугодие 2021 года. Последняя возможность купить акции будет 23 сентября, а реестр закроется 27 сентября.

Выплаты установили в размере 3,53 руб. на одну акцию.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,04% до 3967,87 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,45% до 1708,23 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:03 мск составила 73,49 долларов за баррель (-0,18%). Российская валюта укреплялась – 73,16 рублей за доллар.