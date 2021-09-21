Диетолог рассказал, чем без опаски можно заедать стресс

Сильный стресс и усталость можно побороть при помощи кисломолочных продуктов и шоколада, рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Заходите в любой магазин и покупайте сладкий йогурт, даже если в нем есть добавки. Там есть и углеводы, и жиры, вы получите эндорфины, но особо не поправитесь. Как разовое такое кисломолочное хорош»", – посоветовал специалист.

В минуты особо сильного напряжения медик рекомендует съедать кусочек шоколада, главное, по его словам, соблюдать в употреблении данного десерта меру.

«Его можно съесть, когда приспичит. Я, например, могу есть одну шоколадку несколько месяцев. Но главное – уметь остановиться. Если не можете, тогда лучше не есть его», - продолжил Ковальков.

Запивать шоколад можно и чаем, который полезен при похудании, особенно «белый или молочный улун».

«Даже есть вытяжки из зеленого чая, которые входят в комплекс жиросжигания», – отметил врач.

А вот употреблять кофе натощак медик категорически не советует, поскольку это может нанести вред ЖКТ.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал заменять десерт после трапезы сухофруктами. Он уточнил, что среди данных продуктов предпочтение стоит отдать сушеным грушам и яблокам, а также кураге и черносливу. Благодаря приятному вкусу эти сухофрукты могут с успехом заменить шоколад. Также вместо данного десерта можно включить в рацион пастилу без содержания сахара.