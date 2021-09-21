Эксперты рассказали, что сильнее всего подорожает до конца года

До конца года в России ожидается подорожание овощей и фруктов, большая часть которых будет поступать по импорту, а из непродовольственных товаров сильнее всего подорожает электроника, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Экономист отметила, что в среднем в России рост цен на продукты питания всегда выше общей инфляции на 1-2 п.п. Это означает, что при годовой инфляции в 5,7-6,2%, которую прогнозирует ЦБ РФ, можно ожидать, что продукты подорожают на 7-8% в годовом выражении.

«Характерные для курсовой динамики российской национальной валюты высокая волатильность и непредсказуемость заставляют импортеров закладывать цену товара некоторую "подушку безопасности", поэтому часто цены на зарубежные товары растут не в меру изменения валютного курса, а больше», — отметила Воронкова.

Что касается непродовольственных товаров, то подорожание в данной категории уже составило 5,61%. Происходит это из-за продолжающегося роста спроса на гаджеты, при том, что ввоз в Россию некоторых китайских моделей смартфонов приостановлен из-за санкций США, отметила эксперт.

По мнению директора Центра Макроэкономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Балацкого, рост цен к концу года произойдет из-з того, что правительство сдерживало инфляцию в преддверии выборов в Госдуму, стараясь сохранить стабильность на потребительском рынке. На деле инфляция гораздо выше, отметил специалист.

«Дело доходит до того, что представители правительства напрямую обращаются к крупным производителям и торговым сетям с просьбой сдержать цены», — сообщил Балацкий.

Ранее сообщалось, что цена гречки в российских магазинах превысила 100 рублей за килограмм впервые за 10 лет. В Минсельхозе, комментируя ситуацию, заявили, что объемов производства гречихи в этом году хватает, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка, и «возможность дефицита исключена».

