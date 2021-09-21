Nikkei: миру грозит энергетический кризис

Для того, чтобы обнулить выбросы в атмосферу парниковых газов, США и Европа решили сокращать инвестиции в нефтегазовую промышленность. Ставка делается на снижение спроса на ископаемые виды топлива. При этом, считает NikkeiAsia, существуют серьезные сомнения в том, что их удастся быстро заменить возобновляемыми источниками энергии. Отставание развития «чистых» видов топлива может привести к дефициту энергии.

В этом году цена природного газа в Европе более чем утроилась. Между тем, именно на газ, более чистый вид топлива по сравнению с нефтью и углем, и переходят сейчас богатые страны.

Статья по теме: В JP Morgan рассказали, как избежать шока при переходе к чистой энергетике

Рост цен на газ отражает повышенный спрос промышленного сектора. На цены на газ, конечно, повлияла и погода. Особенно то, что на континенте сейчас резко снизилось производство ветряной энергии - из-за слабого ветра упала производительность ветряных турбин.

Несмотря на то, что цены на тысячу кубов газа в Старом Свете на прошлой неделе прочно перевалили за 900 долларов и даже достигали в моменте 1000, европейские страны, по мнению большинства специалистов, из-за деуглеродизации едва ли увеличат добычу угля и выработку из него электроэнергии.

Однако в развивающихся странах, особенно, в Азии, спрос на уголь, а следовательно цены на него растут. Правда, следует отметить, что открытие новых шахт все же замедлилось.

Статья по теме: Европа столкнулась с энергетическим шоком

По майским прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), спрос на нефть к 2050 году упадет на 76% по сравнению с уровнем 2020 г. Спрос на газ к середине века должен сократиться на 56%, а на уголь – на 89%. Однако эксперты обращают внимание, что все расчеты экономистов IEA носят чисто теоретический характер и направлены на достижение нулевых выбросов в атмосферу «плохих» газов. По их мнению, падение спроса на ископаемые виды топлива к 2050 г. будет значительно ниже, чем предполагают в IEA.

Экономисты Агентства разработали два сценария поведения глобального энергетического спроса. По стандартному сценарию, предполагающему сохранение ныне действующих тенденций, спрос на энергию в развитых странах к середине века сократится на 11% по сравнению с сегодняшним уровнем, а вот в развивающихся – вырастет более чем на 50%. В результате глобальный спрос на нефть увеличится на 36%, а на газ – на 57% по сравнению с сегодняшними цифрами.

Второй сценарий учитывает стратегию деуглеродизации. По нему спрос на нефть к 2050 году тоже увеличится, но всего лишь на 8% и на газ – на 16%. При этом спрос на нефть в развивающихся странах благодаря высокому спросу на бензин и на газ благодаря спросу на него как на топливо для промышленности будет оставаться стабильным.

Несмотря на прогнозируемый рост спроса на ископаемые виды топлива, крупнейшие нефтяные компании США и Европы сокращают в них инвестиции, потому что идея деуглеродизации экономики прочно завладела умами их акционеров, которых все больше тревожат изменения климата.

Исследовательская компания Rystad Energy считает, что шестерка крупнейших американских и европейских нефтяных компаний инвестирует в разведку и разработку новых месторождений вдвое меньше, чем в 2015 году: $56,8 млрд и более чем 120 млрд.

Если немедленно прекратятся все инвестиции в отрасль, то добыча нефти упадет к 2030 году на 21%, а к 2050 – на 73% по сравнению с 2020 г.,

Об этой малоприятной возможности хорошо знают на Ближнем Востоке. Монархии Персидского залива непременно воспользуются благоприятной обстановкой. Так, глава Aramco Амин Нассер заявил в августе, что компания «очень активно работает» над увеличением добычи нефти.

Эллен Уолд из Атлантического совета предупреждает, что планете будет угрожать очень серьезная опасность.

«Нефть будет поступать из нескольких стран, включая ОАЭ, КСА и Россию,- говорит Нассер.- Это не только политическая, но и экономическая угроза».

При таком сценарии развития событий – когда главным экспортером станет один регион, существенно возрастет угроза повторения потрясений, похожих на те, что были в семидесятые годы прошлого века.