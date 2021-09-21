Evergrande, конечно, не Lehman Brothers, но аналогии напрашиваются

Поистине черным стал понедельник, 20 сентября, для глобальных финансовых рынков. Одна из главных причин — предбанкротное состояние китайской компании China Evergrande Group, долги которой превысили 300 млрд долларов. Evergrande должен был платить проценты по кредитам китайским банкам в понедельник с возможностью отсрочки на день, а по китайским и долларовым облигациям день выплаты — четверг. Кредиты застройщику уже давно никто не дает, своих денег для выплаты процентов у него нет, а Пекин явно не торопится ему помогать. Между тем, уверены в S&P Global Ratings, без поддержки государства Evergrande ждет банкротство.
«Мы считаем, что Пекин вмешается лишь в том случае, если возникнет угроза широкомасштабного кризиса, который приведет к банкротству и других крупных застройщиков, что станет сильным ударом по всей экономике (Китая), — говорится в аналитической записке агентства. — Банкротство одной Evergrande едва ли приведет к такому сценарию».
После долгого периода безудержного роста китайские власти решили навести порядок в строительном секторе и на рынке недвижимости. Они требуют от Evergrande и других крупных строительных компаний снижать долги.
Проблемы Evergrande вместе с резкой активизацией деятельности китайских регуляторов во многих секторах второй экономики планеты, а также слова министра финансов США Джанет Йеллен об экономической катастрофе, если американские законодатели не поднимут потолок заимствований, напугали инвесторов во многих странах и заставили их лихорадочно продавать акции.
Рынки беспокоит, что Пекин продолжит закручивать гайки.
«Это представляет серьезную угрозу для роста глобальной экономики, — считает управляющий WallachBeth Capital Илья Фейгин. — Что, если обстановка еще больше ухудшится? Это будет ударом по финансовой системе Китая и по экономической активности на всей планете с учетом важности китайской экономики».
Проблемы Evergrande наконец докатились до глобальных финансовых рынков и площадок и привели к черному понедельнику. Обвал получился впечатляющий. Достаточно сказать, что 500 самых богатых миллиардеров потеряли вчера в общей сложности 135 млрд долларов. Больше всех обеднел в черный понедельник Илон Маск, состояние которого уменьшилось на 7,2 млрд долларов до 198 миллиардов. Немного отстал Джефф Безос, который после потери 5,6 млрд долларов сейчас имеет 194,2 миллиарда.
По мере снижения стоимости акций Evergrande до десятилетнего минимума продолжается и падение в рейтингах миллиардеров ее владельца Хуэя Ка Яня, который какие-то четыре года назад был самым богатым человеком Поднебесной. Сейчас его состояние, которое в 2017 году на пике достигало 42 млрд долларов, сократилось до 7,3 миллиардов.
Больше всего пострадали в черный понедельник энергетические и финансовые компании. Акции Goldman Sachs, например, обвалились на 3,4%.
S&P 500 снизился в понедельник, 20 сентября, на 1,7%, что стало крупнейшим снижением с мая. Dow закрылся на 614,41 пункт (1,8%) ниже предыдущей сессии, а потери Nasdaq составили 2,2%, причем, в ходе торгов они превышали даже 3%. Для Dow, кстати, потери в моменте вплотную приближались к 1000 пунктов (972) или почти 3%. Для S&P 500, у которого снижение произошло во всех 11 секторах, и Nasdaq сентябрьские потери вполне могут стать самыми крупными после октября прошлого года. Кстати, аналитики Morgan Stanley прогнозируют для S&P 500 обвал более чем на 20%.
Активная распродажа акций шла не только на американских биржах. Hang Seng Index в Гонконге, к примеру, обвалился на 3,3%, что стало максимальным снижением с октября 2020 года. Один из главных европейских индексов Stoxx Europe 600 снизился на 1,7%.