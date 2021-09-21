Evergrande, конечно, не Lehman Brothers, но аналогии напрашиваются

Поистине черным стал понедельник, 20 сентября, для глобальных финансовых рынков. Одна из главных причин — предбанкротное состояние китайской компании China Evergrande Group, долги которой превысили 300 млрд долларов. Evergrande должен был платить проценты по кредитам китайским банкам в понедельник с возможностью отсрочки на день, а по китайским и долларовым облигациям день выплаты — четверг. Кредиты застройщику уже давно никто не дает, своих денег для выплаты процентов у него нет, а Пекин явно не торопится ему помогать. Между тем, уверены в S&P Global Ratings, без поддержки государства Evergrande ждет банкротство.

«Мы считаем, что Пекин вмешается лишь в том случае, если возникнет угроза широкомасштабного кризиса, который приведет к банкротству и других крупных застройщиков, что станет сильным ударом по всей экономике (Китая), — говорится в аналитической записке агентства. — Банкротство одной Evergrande едва ли приведет к такому сценарию».