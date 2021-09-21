ФБР: «Аль-Каида»* и ИГ** хотят повторить атаки 11 сентября 2001 года

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей заявил, что «Аль-Каида» и «Исламское государство» (признаны террористическими и запрещены в России), стремятся к осуществлению масштабных террористических атак на территории США по примеру 11 сентября 2001 года, сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем следить за потенциальными угрозами со стороны иностранных террористических организаций, таких как "Аль-Каида" и ИГ, которые никогда не прекращали выражать свое намерение осуществлять крупномасштабные атаки, подобные терактам 11 сентября 2001 года, здесь, в США», - говорится в письменном вступительном слове главы ФБР, подготовленном к слушаниям в Конгрессе США.

По оценкам главы ФБР, «Аль-Каида» сохраняет свое желание как проводить, так и провоцировать крупномасштабные, зрелищные атаки». «Поскольку продолжающееся давление подорвало позиции некоторых представителей высшего руководства группировки, мы полагаем, что в ближайшем будущем "Аль-Каида", вероятнее всего, продолжит концентрироваться на развитии своих международных структур и поддержке небольших по масштабу <...> нападений, в том числе атак против интересов США и других стран Запада, в таких регионах, как Восточная и Западная Африка. В течение последнего года пропаганда со стороны лидеров "Аль-Каиды" продолжала быть направлена на то, чтобы побудить лиц осуществлять атаки в США и других западных странах. Мы ожидаем продолжения этих попыток», – заявляет Рей.

13 сентября «Эксперт» сообщал, что доклад независимой комиссии по расследованию теракта 11 сентября 2001 года не следует считать окончательным и полным, считает старший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) США в отставке Кирк Уиби.

«Позвольте предложить вам не считать доклад комиссии... окончательным и полным. Он таковым не является», – сказал Уиби, выступая на памятной церемонии, посвященной жертвам терактов 11 сентября у мемориала «Слеза скорби» в городе Бейонн в штате Нью-Джерси.

По его словам, некоторые предоставленные комиссии данные были сознательно изменены. Также экс-сотрудник АНБ считает, что агентство нарушает права людей, собирая данные обо всех гражданах независимо от того, подозреваются ли они в совершении преступления или нет.

«Иными словами, это агентство действует неконституционно и поступало так примерно в 60% своего существования в правительстве США», - сказал Уиби. Он уточнил, что в настоящее время к данным имеют доступ 16 различных структур американского правительства.

* Организация запрещена в РФ

** Организация запрещена в РФ