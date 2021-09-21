Голикова поручила Минтруду доработать план по выявлению теневой занятости в России

Вице-премьер Татьяны Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда поручила Минтруду доработать план мероприятий по выявлению теневой занятости и её легализации в российских регионах.

Также в ходе заседания был рассмотрен вопрос о ситуации на региональных рынках труда и мерах по восстановлению численности занятого населения в 2021 году до показателей, фиксировавшихся в стране перед пандемией коронавируса.

Кроме того, о состоянии региональных рынков труда во время совещания рассказали руководители Удмуртии, Забайкалья и Краснодарского края. Как подчеркнули в секретариате вице-премьера, в Забайкалье целевой показатель по восстановлению численности занятого населения 23,7 тыс. человек уже достигнут на 99,4%. Между тем отмечается заметный миграционный отток населения, который в 1,6 раза превышает коэффициент миграционной убыли по Дальневосточному федеральному округу.

В Краснодарском крае целевой показатель по восстановлению занятости населения достиг 98%. Но при этом в апреле текущего года показатель был достигнут на 100,5%, что говорит об отрицательной динамике достижения целевого показателя. Это обусловлено сезонным характером работы в сфере сельского хозяйства.

В Удмуртии целевой показатель по восстановлению занятости населения 32,5 тыс. человек достигнут на 98,9%. Однако здесь также фиксируется заметная миграционная убыль населения республики.

