Восстание против машин, или Секреты онлайн-голосования

Объявленные в понедельник результаты электронного голосования (ДЭГ) стали болезненным ударом по московскому списку оппозиционных кандидатов, поддержанных «Умным голосованием».

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В 6 из 15 одномандатных округов столицы в ночь с 19 на 20 сентября лидировали кандидаты от оппозиции (в основном, от КПРФ). По крайней мере, об этом говорили данные, полученные со стационарных избирательных участков. Результаты онлайн-голосования, которые должны были дополнить картину, не поступали, хотя в шести других регионах, где проводилось онлайн-голосование, его итоги были объявлены в тот же вечер, после закрытия стационарных участков.

Сначала представители ЦИК пообещали, что итоги ДЭГ будут опубликованы утром. Глава московского штаба по наблюдению за выборами, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов объяснял затянувшееся ожидание подсчетом голосов тех избирателей, кто воспользовался функцией «отложенное голосование» — менял свой выбор в течение 24-х часов. Но и утром результаты не появились.

Они были опубликованы только в два часа дня и вызвали возмущение оппозиции, которая уже фактически праздновала победу: праздник пришлось отменить, потому что оказалось, что результаты на онлайн-участках противоположны тем, которые были получены на стационарных.

К примеру, до публикации результатов ДЭГ в 201 округе уверенно лидировала кандидат от КПРФ Анастасия Удальцова, набирая 33% голосов по участкам. Но после публикации её результат упал до 20%, и она уступила кандидату от «Единой России» Светлане Разворотневой 22 %.

Кандидаты КПРФ тут же объявили, что не признают итоги онлайн-голосования. За ними последовали и другие оппозиционеры, начав требовать отмены результатов. Даже прежде не желавший идти на конфронтацию лидер коммунистов Геннадий Зюганов на пресс-конференции потребовал провести расследование по факту возможной фальсификации итогов голосования. И призвал своих сторонников защищать победу кандидатов на выборах, как подольские курсанты защищали Москву.

Оппозиция вместе с ДЭГ выплеснула и голоса

Однако в этой истории не всё однозначно. Безусловно, многие эксперты отмечают техническое несовершенство ДЭГ, особенно в том, что касается ее прозрачности для наблюдателей, да и в целом возможности пересчитать голоса в системе.

Но давайте посмотрим на сами результаты.

На ДЭГ действительно было зарегистрировано почти два миллиона москвичей. Их статистика опубликована и разбита по избирательным участкам, поэтому можно узнать сколько на каждом из участков было голосующих онлайн. Именно эти люди были вычеркнуты членами УИКов из списков избирателей на участках.

Всего же участие в голосовании приняли порядка 4 миллионов москвичей. Значит, сомнений в том, что почти половина от всех проголосовавших в Москве, голосовала онлайн, не остается.

Но в чем же секрет разницы в результатах у тех, кто пришел на участок, и тех, кто предпочел в не самую лучшую для осенней столицы погоду «волеизъявиться» дома?

Как считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, всё объясняется естественным различием политических предпочтений тех, кто доверяет и тех, кто не доверяет онлайн-голосованию.

«Власть агитировала своих сторонников голосовать онлайн, а оппозиция говорила, что власти доверять нельзя и нужно голосовать на участках. Всё произошло точно также, как было в США, когда Трамп призывал своих сторонников на участки, а Байден агитировал за онлайн-голосование», — констатировал Минченко в беседе с Expert.ru.

Того же мнения придерживаются и другие эксперты. Политолог Борис Овчинников, в частности, написал в соцсетях, что изучил данные по 196 округу (где кандидатом от оппозиции был лидер московских коммунистов Валерий Рашкин) и пришёл к выводу, что доля онлайн-голосов ниже всего действительно у самых ярких оппозиционных партий — КПРФ и «Яблока». Среди одномандатников меньше всего онлайн голосовали за Рашкина, что неудивительно: он уже с весны 2019 года последовательно выступает против введения ДЭГ. Овчинников замечает также, что в целом по Москве доля избирателей, записавшихся на онлайн-голосование, выше на тех участках, где в 2016 году результат партии власти был лучше, чем у ее оппонентов.

Выходит, что для проигрыша оппозиции совершенно необязательно было фальсифицировать голоса на этапе подсчета (или публикации) результатов. Тем более, что выгрузить статистику можно было еще до официального объявления. Так, еще ночью в Твиттере появились публикации специалистов-наблюдателей, которые выгрузили и расшифровали дамп блокчейна. И эти данные полностью совпали с теми, которые были опубликованы утром.

Оппозиционным кандидатам эти результаты, в любом случае, должны послужить не только поводом для протеста и подачи жалобы в ЦИК, но и стать уроком: получается, что мину под своих кандидатов они заложили еще на этапе агитации, и сделали это фактически собственными руками. Не призывая участвовать в голосовании одновременно во всех форматах, оппозиция просто упустила почти половину избирателей.

Как считает Евгений Минченко, в будущем нас ждет переход на гибридную систему выборов, когда часть избирателей будет продолжать голосовать ногами, а другая часть навсегда перейдет на онлайн-голосование. И это разделение всегда будет обусловлено политическими предпочтениями.

«В США именно так и происходит долгие годы: республиканцы предпочитают голосовать на участках в день выборов, а демократы голосуют электронно», — подводит итог Минченко.

Непросто стать системой на доверии

Эксперты, впрочем, отмечают, что система ДЭГ действительно вызывает сегодня много претензий, причем не только со стороны кандидатов и наблюдателей, но и со стороны IT-специалистов.

Дело в том, что система электронного голосования закрыта, и действия в ней практически не подлежат публичной проверке (а, значит, и пересчету реально отданных голосов). К тому же, как считают некоторые специалисты, проблемным является и тот факт, что доступ к ключу кодировки электронных данных есть только у «владельцев» системы — то есть, фактически, у государства. Это, конечно же, вызывает подозрения у представителей оппозиции, некоторые из которых считают: задержка результатов была связана с тем, что исходные результаты переписывались (а сделать это может только тот, у кого есть доступ к ключу).

Но как заметил в разговоре с Expert.ru IT-специалист одной из российских компаний, объяснение задержки публикации голосов, которое с самого начала давал Венидиктов, вполне допустимо — даже при том, что в период летнего тестирования системы таких проблем не возникало. Ведь тестирование проводилось с участием меньшего числа избирателей. Так или иначе, разработчикам ДЭГ предстоит еще серьезно поработать, чтобы завоевать доверие электората.