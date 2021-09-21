Кабмин спрогнозировал профицитный бюджет на ближайшие два года

Доходы федерального бюджета РФ в 2022 году ожидаются в размере 25 трлн 021,9 млрд рублей, расходы — на уровне 23 трлн 610,2 млрд рублей, таким образом, профицит составит 1 трлн 411,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы к заседанию правительства.

«Доходы бюджета в 2023 году прогнозируются на уровне 25 трлн 540,2 млрд рублей, в 2024 году — 25 трлн 831,8 млрд рублей. Расходы в эти годы составят 25 трлн 105,5 млрд рублей и 26 трлн 147,1 млрд рублей, соответственно», — добавили в пресс-службе правительства.

Таким образом, бюджет 2023 года также ожидается профицитным (на 434,7 млрд рублей), а в 2024 году возможен дефицит в размере 315,3 млрд рублей.

Проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов правительство РФ рассмотрит на заседании 21 сентября. Кроме того, члены кабмина обсудят основные характеристики бюджета Пенсионного фонда России на ближайшие три года.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов спрогнозировал профицит бюджета в 2022 году в пределах 1% ВВП, в 2023 году — около 0,3%, в 2024 году — «небольшой дефицит». По его словам, определяющим параметром при формировании общего баланса бюджета является прогноз цен на нефть.

Как писал Expert.ru, превышение расходов над доходами по итогам текущего года ожидается в 25% субъектов РФ. Как сообщил замминистра финансов Леонид Горнин, в большинстве российских регионов при этом наблюдается положительная динамика темпа роста собственных доходов. Он выразил уверенность, что за счет перевыполнения доходной части, — по консервативным оценкам, оно составит порядка 1,2 трлн рублей — большинство субъектов свои бюджеты выполнят сбалансированно.

