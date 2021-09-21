«Коммерсантъ» узнал о вариантах расширения БАМа и Транссиба

Компания РЖД представила проект предварительной конфигурации третьей очереди расширения БАМа и Транссиба (так называемого Восточного полигона), который включает два новых варианта разной стоимости и сложности, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.

В Первый вариант входит схема вывоза угля с Эльгинского месторождения, которая обсуждалась ранее. Проект оценивается в сумму 333 млрд руб. Собеседник издания сообщает, что РЖД подготовила еще два варианта проекта стоимостью 900 млрд руб. и 2,55 трлн руб., первый из которых предполагает вывод объемов транспортировки к 2030 г. эльгинского угля на порты Ванино до 16,6 млн тонн и на порты Приморья до13,4 млн тонн грузов. Для достижения данной цели необходимо будет проложить еще 1,1 тыс. км вторых главных путей на БАМе — плюс к 553 км от эльгинского варианта.

Более дорогостоящий проект включает в себя строительство нового Кузнецовского тоннеля, обходов Хабаровска, моста через Амур и других масштабных объектов инфраструктуры. В общей сложности необходимо будет построить 1,45 тыс. км вторых главных и свыше 800 км третьих путей. Такой вариант РЖД оценивает в 2,55 трлн руб., а с учетом «эльгинской» части — в 2,89 трлн руб.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», заявили, что оба проекта являются излишне дорогостоящими, а в будущем и нерентабельными, поскольку к моменту завершения их строительства в мире может сложиться устойчивая тенденция по сокращению потребления угля.

