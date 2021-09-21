Курс доллара: рубль перешёл в контрнаступление

Рубль укрепился в рамках торговой сессии во вторник. «Американец» открылся утром к «россиянину» на уровне 73,45, пара евро-рубль начала торги на отметке 85,88.

К 17:00 мск доллар продемонстрировал негативную динамику, дойдя до 73,19 руб., «европеец» при этом упал до 85,86 руб. В то же время индекс DXY снизился c 93,24 до 93,22 пункта

Как отметил Дмитрий Бабин из БКС, рубль сегодня с самого открытия перешёл в контрнаступление, реагируя на восходящую динамику мировых площадок и цен на «чёрное золото». При этом в начале основной российской сессии внешний фон немного ухудшился, вызвав умеренное ослабление рубля.

Кроме того, эксперт напомнил, что к закрытию понедельника американские индексы отыграли существенную часть потерь, нефть также отскочила.

«Сегодня же активное восстановление глобальных рынков и нефтяных котировок продолжилось. Валюты сегмента ЕМ во вторник неплохо укрепляются на фоне нисходящей динамики доллара. Правда, она носит неустойчивый характер, периодически происходят активные попытки её переломить, что препятствует более уверенному росту развивающихся валют», – резюмировал Бабин.

