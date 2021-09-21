Курс доллара: Societe Generale назвал причину обвала рубля

Рубль в первый день новой рабочей недели обвалился к основным резервным мировым валютам на фоне стремительного бегства глобальных игроков из риска.

Открывшись утром в паре с долларом по 72,79, а в паре к евро - по 85,44, вечером на торгах Московской биржи рубль обвалился в обеих парах. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,59 руб., что сразу на 74 коп. дороже чем было при закрытии пятницы. Ещё больше прибавил евро – в это же время единая валюта ЕС стоила 86,31 руб. (+90 коп.).

Таким образом, «россиянин» рухну к мировым валютам из-за активного выхода иностранных инвесторов из риска, а также на фоне падающей в цене нефти. Кроме того, игроки предпочитают сейчас иметь дело с более защитными активами в ожидании заседания американского регулятора, который, как предполагают рынки, обозначит свои позиции по программе количественного смягчения (QE).

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Об этом, в частности, заявил Илья Голубов из УК «Промсвязь». Как отметил он, вчерашние распродажи на глобальных площадках затронули все отечественные активы, в том числе национальную валюту.

«На начавшейся неделе пройдёт двухдневное заседание ФРС, в ходе которого будет обсуждаться, в каком объёме и когда центробанк США приступит к сворачиванию программы количественного смягчения. В этой связи часть инвесторов предпочитают занимать выжидательную позицию, а некоторые и вовсе бегут из риска, заметно ослабляя рубль, курсовые перспективы которого пока выглядят туманно», – сказал эксперт.

Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что открывшись в понедельник на негативном внешнем фоне, рубль всю вчерашнюю сессию продолжил активно падать следуя за мировыми площадками и дешевеющим «чёрным золотом».

«В результате в понедельник рубль обновил трёхнедельный минимум к доллару. Если говорить о прогнозе на ближайшие дни, то можно заметить, что инвесторы включили режим ожидания – их интересует заседание Федрезерва, которое состоится уже завтра. Возможное объявление сроков и скорости сворачивания в США монетарных стимулов способно усилить пессимизм на биржевых площадках, а также вызвать ускорение роста курса доллара и соответственно дальнейшее падение рубля», – предположил он.

Олег Кочетков из МТС-Банка также считает важнейшим событием этой недели итоги заседания Федрезерва. Как пояснил он, тот факт, что доллар уже дорожает на глобальном рынке, а доходности US Treasuries растут, говорит о том, что рынки ждут конкретики от американского регулятора по сворачиванию стимулирования.

«Ожидания по росту доходностей вследствие инфляции и сворачивания выкупа облигаций центробанком США сильно давят на рублёвый долговой рынок. Поэтому до среды мы ждём сохранения текущей курсовой динамики, а дальше всё зависит от ФРС. Сегодня же пару доллар-рубль мы видим в пределах 73,50-73,60 руб.», – заявил эксперт.

Societe General назвал причину обвала рубля

В свою очередь аналитики французского финансового конгломерата Societe Generale назвали причину чувствительного обвала рубля, который случился накануне. По их мнению, курс российской валюты снижается из-за вероятности банкротства китайского застройщика China Evergrande Group.

Напомним, компании предстоят процентные выплаты сразу по двум выпускам облигаций. Произойдёт это уже в предстоящий четверг, что станет ключевым тестом для понимания устойчивости финансового положения застройщика. Ещё на прошлой неделе в компании сообщили об очень серьёзных проблемах с ликвидностью и привлечении консультантов для реструктуризации долга.

При этом застройщик задерживает выплаты по банковским займам, а также платежи поставщикам и инвесторам. Кроме того, в прошедший уикенд стало известно, что Evergrande начал погашать долги перед держателями инвестиционных продуктов недвижимостью. В этом трейдеры видят высокую вероятность дефолта компании.

«Последствия ожидаемого краха Evergrande почти наверняка будут способствовать продолжающемуся замедлению экономического роста в Поднебесной. Это сдерживает глобальный рост и инфляцию, а также бросает тень на ценовую динамику сырья, что в свою очередь бьёт по всем рисковым активам, в том числе и по рублю. Влиянием этого фактора во многом и объясняется вчерашний обвал российской валюты», – предположили аналитики Societe Generale во главе с руководителем EM-стратегии Фениксом Каленом.