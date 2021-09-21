Лишенный лицензии банк подал в суд на ЦБ

Председатель совета директоров банка «Платина» Андрей Грибов подал в Мещанский районный суд Москвы иск против Банка России о защите чести и достоинства. Об этом сообщает РБК. 17 сентября ЦБ лишил «Платину» лицензии за расчеты с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Информацию из пресс-релиза ЦБ об аннулировании лицензии в банке сочли порочащей честь и деловую репутацию. Истец Грибов потребовал от регулятора опровергнуть заявление о проведении банком «в значительных объемах непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», а также выплатить ему 1 млрд рублей в качестве моральной компенсации.

«Вопреки указанным в пресс-релизе сведениям банк «Платина» никогда не производил платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор», — говорится в иске.

Как писал Expert.ru, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО Коммерческий банк «Платина» 17 сентября. По величине активов он занимал 246 место в банковской системе РФ. По данным регулятора, этот банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ЦБ назначил временную администрацию по управлению этой коммерческой организацией для осуществления фyнкций, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

