МЭА призвало Россию увеличить поставки газа в страны Европы

Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало нашу страну увеличить поставки российского газа в страны Старого Света.

В заявлении агентства, выдержки из которого публикует RT, отмечается, что судя по имеющейся информации, Россия выполняет обязательства своих долгосрочных контрактов с европейскими партнёрами.

Между тем экспорт газа в страны Старого Света снизился по сравнению с уровнем 2019 года. В этой связи МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности «голубого топлива» в Европе и обеспечить заполнение хранилищ до необходимого уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону.

Кроме того, МЭА полагает, что Европа предстоящей зимой может «столкнуться со стресс-тестами» в виде резких похолоданий и незапланированных отключений. А запасы газа в хранилищах Европы значительно ниже среднего за последние пять лет уровня.

«Увеличение поставок газа Европе со стороны РФ могло бы положительно повлиять на репутацию российской стороны. Также это возможность для России подчеркнуть свою репутацию надёжного поставщика на рынок Европы», — говорится в заявлении МЭА.

Ранее Эксперт» сообщал, что группа из 40 депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия «Газпрома», которые якобы привели к росту цен на газ в Европе.

Еврокомиссия подтвердила получение запроса парламентариев, но заявила, что считает рекордный рост цен на газ в Европе результатом объективных факторов.

