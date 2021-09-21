Падающий китайский гигант потянул вниз медь

В понедельник, 20 сентября стоимость меди упала на 2,7%, с 9237 до 8999 долларов за тонну. Это произошло на фоне укрепления доллара и роста опасений за здоровье китайского рынка недвижимости после того, как девелопер Evergrande столкнулся с кризисом ликвидности. Долг в размере 300 млрд долларов может привести к скорому дефолту компании, пишет «Прайм» со ссылкой на слова аналитиков ANZ.

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Аналитики отметили, что долговой кризис китайского застройщика Evergrande оказывает давление на рынок меди и в целом на настроения инвесторов в Азии.

«На сектор недвижимости Китая приходится значительная часть потребления меди и других цветных металлов, поэтому любая слабость в этом секторе, вероятно, повлияет на промышленные металлы», — поясняют в ANZ.

Между тем, официальный Китай уже сообщил о намерении продать часть государственных резервов меди, алюминия и цинка и заявил, что будет внимательно следить за конъюнктурой рынка, пытаясь сбалансировать спрос и предложение.

На медь давят экологи и китайцы

Рынок меди вообще является отражением состояния мировой экономики в силу того, что ее потребление широко распространено во многих отраслях, особенно связанных с промышленным производством и хозяйственной деятельностью, говорит аналитик товарных рынков отдела глобальных исследований компании «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. Это, по ее словам, позволяет делать выводы о состоянии мировой экономики, наблюдая за динамикой цен на медь.

С декабря 2019 года по март 2020 года цены на этот металл снизились с 6170 до 4930 долларов за тонну (LME), потеряв 20% стоимости под влиянием падения мировой экономики в период начала пандемии covid-19. После достижения рынком «дна», цены на медь начали расти в ответ на ожидаемое восстановление после локдаунов и создавшийся дефицит металла в период простоя предприятий.

Резкому росту цен способствовали и дополнительные факторы. В их числе — изменение правил регулирования импорта металлолома в Китай и накопление Китаем запасов меди на фоне создавшегося дефицита предложения. Повлияли на стоимость меди и политические изменения в Чили, где к власти пришли популистские лидеры, стремящиеся внести изменения в Конституцию страны и вынудить горнодобывающие компании платить больше роялти и налогов. Внесли свою лепту и события в политической жизни Перу: там к власти пришли силы, ратующие за повышение налогов для горнодобывающей отрасли.

Немаловажную роль, по словам Оксаны Лукичевой, сыграли повсеместные экологические претензии к горнодобывающим компаниям — от горняков требуют большего внимания к климатическим проблемам. Повышенного внимания со стороны компаний к этой стороне вопроса требует и ожидаемый энергетический переход — в частности, тенденция к увеличению потребления электроэнергии в общем энергетическом балансе (в том числе, рост производства электромобилей) а следовательно — к повышению использования меди в экономике.

В результате сочетания всех этих факторов цены на медь на LME выросли к середине мая 2021 года с 4930 до 10 275 долларов за тонну. Однако с мая тенденции на рынке меди начали меняться, склоняясь к снижению в ожидании роста предложения металла. Рост связывают с окончательным возобновлением деятельности предприятий после локдаунов и вводом в эксплуатацию новых мощностей, а также снижением импорта рафинированной меди в Китай и замены ее на импорт медного лома.

В результате с середины мая по вторую половину сентября стоимость меди на LME просела на 15,3%, до 9100 долларов /тонна, что пока укладывается в рамки коррекции цен в растущем тренде. Тем не менее, ожидание сворачивания программ стимулирования центральными банками и снижение количества ликвидности в финансовой системе, а также вероятное замедление экономического роста в мире в 2022 году могут оказывать давление на цены меди до конца текущего года и далее.

Потребление меди пока остается высоким, но вполне вероятно, считает Лукичева, что замедление роста экономики Китая может привести к его снижению. Соответственно, в мире будет наблюдаться некоторое сокращение прироста потребления меди. При этом рынок может перейти в легкий избыток предложения, что окажет дальнейшее давление на цены на металл, которые могут вернуться на уровень 7700-7500 долларов /тонна.

Тем временем во вторник, 21 сентября, фьючерсы на медь (MCUc1) на утренних торгах демонстрируют нейтральную динамику, торгуясь с минимальным изменением +0,14%, на отметке 9022 долларов за тонну и все ближе подбираясь к 200-дневной скользящей средней, значение которой сейчас расположено на 8896 долларов за тонну.

Рынки на грани паники

Некоторое улучшение конъюнктуры рынка меди сегодня не выглядит устойчиво из-за продолжающегося замедления экономики Китая, крупнейшего потребителя промышленных металлов, отмечает главный аналитик компании Esperio Лев Кравец. В свете резкого падения импорта меди в Китай в августе (на 41% в годовом исчислении, до 390 017 тонн), а это пятый подряд месяц сокращения поставок, рынок меди выглядит крайне слабым и склонным к дальнейшему снижению.

Поэтому негативные для рисковых активов и сырьевых товаров треки на этой неделе могут оказать неожиданно сильное влияние на конъюнктуру рынка меди, полагает Кравец. Угроза неминуемого дефолта крупнейшего в Китае девелопера Evergrand, которому в четверг, 23 сентября, предстоит выплатить 83,3 млн долларов процентов по мартовским облигациям 2022 года, а в следующую среду, 29 сентября, еще 47,5 млн долларов, но уже по облигациям 2024 года, не оставила в понедельник, 20 сентября, камня на камне от группы рисковых активов.

Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 вчера испытал самое сильное падение с января 2021 года — в моменте оно достигало 2,55%. Индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng в моменте падал на 4,5%, до самого низкого уровня с сентября 2020 года.

К четвергу, 23 сентября, давление на рисковые активы, в том числе на медь, может заметно усилиться, считает аналитик. Во-первых, потому что в среду в Китае заканчиваются выходные (китайцы отмечают трехдневный Праздник середины осени), и китайским материковым индексам придется отыгрывать падение понедельника, а во-вторых, потому что 22 сентября ФРС должна сделать еще один шаг на пути к нормализации денежно-кредитной политики (ДКП) — изменения в позиции ФРС рынок пока не учитывает в полной мере, а значит в среду вечером давление на рисковые активы и сырьевые товары может серьезно вырасти. Если вслед за этим в четверг, 23 сентября, Evergrand пропустит выплату процентов по облигациям, то на рынках могут начаться панические распродажи.

Для меди это станет очень плохой новостью, уверен Кравец. Во-первых, потому что котировки на этот металл уже вышли из восходящего канала от 19 марта 2020 года, а во-вторых, потому что они находятся очень близко к 200-дневной скользящей средней. И если отметка 8896 долларов за тонну будет пробита, и цена закрепится ниже, можно будет ожидать перехода в нисходящий канал с долгосрочной целью 6-7 тыс. долларов за тонну.

Локальная же динамика цен на медь будет подразумевать первичную фазу быстрого падения, добавляет аналитик. В рамках этой фазы основные поддержки расположены на отметках 8930 и 8830 долларов за тонну, а их пробой запустит понижательный импульс к 8500 долларам за тонну.