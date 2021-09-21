Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП России

Минэкономразвития улучшило прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) РФ в 2021 году. По словам статс-секретарь – заместителя главы ведомства Алексея Херсонцева, ожидаемый рост составит 4,2% вместо 3,8%.

Кроме того, Минэкономразвития сохранило прогноз роста инвестиций в основной капитал в РФ в 2021 году на уровне 4,5%, понизило на 2022 год - до 4,8% с 5,3%. Что касается инфляции, то в базовом варианте в министерстве ожидают её на конец декабря на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте - 4%. Кроме того, Минэкономразвития изменило прогноз среднего курса доллара на 2021 год с 72,80 руб. до 73,6 руб., передаёт РИА Новости.

В свою очередь организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ в 2021 году на 2,7% против ранее ожидаемых 3,5%. Об этом говорится в экономического докладе организации. Между тем в 2022 году ОЭСР прогнозирует рост отечественной экономики на 3,4%, а не на 2,8%.

При этом в 2020 году, по оценке организации, российская экономика сократилась на 2,5%. Инфляция в России, согласно прогнозу ОЭСП в 2021 году составит 6,1%, что на 0,2 п.п. выше, чем ожидалось. В 2022 году организация прогнозирует инфляцию в стране на уровне 5,5% вместо 4,5%, ожидавшихся ранее.

Ранее сообщалось, что доля нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) России по итогам прошлого года составила 15,2% против 19,2% годом ранее. Подобный расчёт, несмотря на значимость данного сектора для российской экономики, произведён впервые.

Также на сайте Росстата был опубликован статистический ряд с 2017 года. Исходя из ВВП в текущих ценах за прошлый год (почти 107 трлн руб.), нефтегазовая отрасль ответственна за добавленную стоимость в размере 16,3 трлн руб. В межстрановой перспективе показатель варьируется приблизительно на уровне 15-20%, что является средним показателем по миру для крупных нефтегазовых стран.