Минфин не будет повышать налоги для «Газпрома»

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что государство не планируют повышать налоги для «Газпром» из-за высоких цен на газ в Евросоюзе, поскольку биржевые цены на газ пока не отражаются на финансовых поступлениях российского монополиста.

«В наших налоговых инициативах это не предусмотрено, потому что есть спотовая цена, а есть контрактная. И наш президент уже говорил, что мы продаем тем, кто заключил с нами долгосрочные контракты, по договорной цене, и она существенно ниже спотовой. Поэтому здесь если и рассматривать, то нужно очень аккуратно подходить, поэтому в наших предложениях этого нет», – цитирует Силуанова «Интерфакс».

15 сентября «Эксперт» сообщал, что стоимость октябрьского фьючерса на газ на бирже ICE Futures достигла 79 евро за МВт.ч, или 966 долларов за тысячу кубометров газа.

«Газпром» с конца августа прекратил закачку газа в германские подземные хранилища «Реден» и «Катарина», продолжает ограниченную закачку в австрийское «Хайдах», германское «Йемгум» и «Бергермеер» в Нидерландах.