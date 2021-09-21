Названы простые способы снизить или поднять артериальное давление

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева назвала простые способы, которые помогут поднять или наоборот снизить артериальное давление. Так, чтобы оно повысилось человеку необходимо пить как можно больше жидкости, передаёт сайт газеты «Вечерняя Москва».

«Давление можно поднять не только кофе, но и в целом количеством жидкости", — объяснила специалист.

При этом она отметила, что многие люди часто пьют кофе в подобной ситуации, однако такой метод подходит далеко не всем. Вместо этого лучше залпом выпить два стакана воды.

А вот при повышенном давлении Маршинцева рекомендует принимать мочегонные средства, например, травяные сборы. Также, чтобы быстро его сбить необходимо прилечь на 10-15 минут.

Ранее «Эксперт» со ссылкой на медиков сообщал, как самостоятельно определить повышенное давление. Оказывается, при повышенном кровяном давлении сердцебиение кажется больному громче обычного и ощущается якобы внутри уха.

«Чем выше кровяное давление, тем заметнее человек ощущает стук собственного сердцебиения», — объяснили специалисты.

