Новосибирская область присоединилась к работе на портале поставщиков Москвы – заммэра Ефимов

Проводить государственные закупки малого объема на портале поставщиков Москвы теперь смогут заказчики из Новосибирской области. Всего на столичном ресурсе работают представители 39 регионов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня на портале зарегистрировано более 235 тысяч поставщиков, 40 процентов из них – представители субъектов России. Соглашения между Москвой и регионами способствуют развитию конкуренции и повышению интереса представителей малого и среднего бизнеса к участию в закупках. Новосибирская область стала 39 регионом, представители которого закупают работы, товары и услуги малого объема на столичной площадке», – отметил заместитель мэра.

Соглашение об информационном взаимодействии при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» подписали 13 сентября 2021 года. В рамках него планируется совместная работа над повышением экономической эффективности закупок, развитием открытости и прозрачности процедур, увеличением спроса на товары российских производителей.

«Предприниматели из Новосибирской области уже активно подключаются к порталу. Сейчас на нем зарегистрированы около 1,4 тысячи поставщиков из этого региона. До заключения соглашения в регионе был запущен пилотный проект, в рамках которого заказчиками области за 2021 год было осуществлено около тысячи закупок на портале на сумму 33,3 миллиона рублей», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Портал поставщиков развивается с учетом потребностей региональных пользователей и совершенствует функционал проведения закупочных процедур.

«Благодаря открытому интеграционному шлюзу, через который подключены информационные системы российских регионов, федеральные торговые площадки, банковские и логистические организации, процедура закупок становится все более простой и понятной для всех участников. Любой регион может подключиться к Порталу поставщиков безвозмездно. При отсутствии своей региональной системы закупок государственные заказчики могут работать на портале напрямую. В этом году на Портале появилась возможность подписаться на закупки по конкретному региону, которая позволяет поставщикам получать оперативную информацию о потенциально интересной закупке без необходимости постоянного отслеживания в реестре», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Для заказчиков Новосибирской области закупки будут осуществляться через интеграцию с региональной информационной системой в сфере закупок (РИС). То есть, при размещении заказчиком потребности в РИС, она одновременно будет отражаться и на Портале поставщиков, а зарегистрированные поставщики со всей России смогут предложить свои товары и услуги.

Портал поставщиков работает с 2013 года. Он позволяет автоматизировать процедуры закупок малого объема. Каждый день на портале заключается более полутора тысяч контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет более 13 процентов. Развитие портала курирует департамент информационных технологий города Москвы, функциональным заказчиком является департамент города Москвы по конкурентной политике.